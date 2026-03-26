El cambio global que redefine qué autos lideran el mercado mundial + Seguir en









La industria atraviesa un punto de inflexión con un nuevo protagonista que gana terreno y desplaza a referentes históricos.

China desplazó a Japón en el ranking mundial

El mapa de la industria automotriz mundial acaba de experimentar un giro histórico. Por primera vez en más de dos décadas, Japón dejó de ocupar el primer lugar como fabricante global de autos, cediendo esa posición a China, que avanza con fuerza en todos los segmentos.

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De acuerdo a datos recientes, las automotrices japonesas alcanzaron cerca de 25 millones de unidades vendidas en 2025, una cifra que, aunque elevada, quedó por debajo de los más de 27 millones registrados por los fabricantes chinos. Este cambio marca el fin de una era dominada por marcas tradicionales como Toyota y Honda.

El avance chino no es casual. Firmas como BYD y Chery lograron posicionarse a nivel global con una combinación de precio competitivo, tecnología y una oferta cada vez más amplia.

Cómo China logró desplazar a un histórico líder El crecimiento de China se apoya en una estrategia sostenida durante años, basada en la incorporación de tecnología, expansión industrial y una fuerte presencia estatal. A esto se suma el impulso que significó la transición hacia los autos eléctricos, donde las marcas chinas lograron moverse con mayor rapidez.

Mientras tanto, los fabricantes japoneses construyeron su liderazgo sobre la base de la confiabilidad, la calidad y la durabilidad, atributos que durante décadas fueron determinantes en la elección de los consumidores.

Sin embargo, esa ventaja histórica comenzó a diluirse frente a una nueva propuesta que combina costos más bajos con innovación constante. byd fabrica autos china El crecimiento de China se apoya en una estrategia sostenida durante años, basada en la incorporación de tecnología, expansión industrial y una fuerte presencia estatal. El fenómeno ya tiene impacto en mercados como Argentina, donde durante 2025 se multiplicó la presencia de marcas chinas como BYD, Geely, BAIC, Changan y Jetour, entre otras. Además, algunos modelos comercializados bajo marcas tradicionales también provienen de fábricas chinas, reflejando un cambio profundo en la estructura global de producción. Así, el liderazgo ya no parece una certeza inamovible: el mercado automotor global entra en una nueva etapa donde el equilibrio de poder está en plena transformación.