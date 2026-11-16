Con una cotización cercana a los u$s390, el atractivo de Tesla depende cada vez menos de cuántos vehículos vende.

Con una cotización cercana a los u$s390, el atractivo de Tesla depende cada vez menos de cuántos vehículos vende.

La llegada de Tesla a la Argentina representa un nuevo paso para el mercado local de autos eléctricos, pero también vuelve a poner bajo la lupa el potencial de inversión de una de las compañías más seguidas de Wall Street.

La firma de Elon Musk desembarcará el 20 de noviembre con su primer espacio comercial en el shopping Unicenter. Sin embargo, su impacto en los resultados globales será marginal y no modifica, por sí solo, los fundamentos que determinan el precio de sus acciones.

Con una cotización cercana a los u$s390 , el atractivo de Tesla depende cada vez menos de cuántos vehículos vende y cada vez más de su capacidad para desarrollar negocios vinculados con la inteligencia artificial, la conducción autónoma y la robótica.

Allí aparece la principal oportunidad para los inversores, aunque también uno de los mayores riesgos: buena parte de esas expectativas ya está incorporada en la valuación.

Priscila Sosa , asesora financiera en Bull Market Brokers, advirtió que el desembarco local no cambia las perspectivas bursátiles . "El cupo anual de 50.000 vehículos electrificados para todas las marcas en la Argentina equivale a menos de diez días de entregas globales de la compañía", explicó.

En la misma línea, Cocos Capital sostuvo que "el impacto de este mercado en los números globales de la empresa es marginal: para pensar en la acción, hay que mirar el negocio a nivel mundial".

Un negocio automotriz que pierde impulso

Los últimos resultados trimestrales reflejan los desafíos de Tesla. En el tercer trimestre de 2026, sus ingresos totales se mantuvieron prácticamente estables, en u$s28.046 millones. Los ingresos automotrices retrocedieron 3%, mientras que la ganancia operativa cayó 56%, hasta u$s718 millones, y el margen operativo se redujo al 2,6%.

Sin embargo, también hubo señales positivas: el margen bruto consolidado mejoró del 18% al 19,6% y el flujo de caja libre volvió a terreno positivo, con u$s1.531 millones.

Cocos Capital destacó esta mejora en la rentabilidad y señaló que "el negocio automotriz no crece, pero es más rentable". No obstante, advirtió sobre el aumento de los desembolsos destinados a desarrollar nuevas tecnologías: "El gasto en inteligencia artificial y en el robot Optimus crece más rápido que la ganancia bruta".

Con una cotización cercana a los u$s390, el atractivo de Tesla depende cada vez menos de cuántos vehículos vende. Gentileza - M 93

Una de las fuentes de crecimiento potencial es el software. Tesla alcanzó 1,74 millones de suscripciones activas a su sistema de conducción asistida, un incremento interanual del 67%. Para Sosa, este segmento comienza a compensar las dificultades del negocio tradicional: "El software compensa en parte".

También avanza el negocio de almacenamiento de energía, aunque todavía muestra resultados dispares. La compañía instaló más baterías que un año atrás, pero los ingresos de esta división cayeron 16%.

Confianza en la robótica

La apuesta más ambiciosa está puesta en los robotaxis. Los Cybercab comenzaron a incorporarse al servicio de transporte autónomo de Austin el 3 de septiembre y Tesla espera que empiecen a generar ingresos relevantes durante el segundo trimestre de 2027. A su vez, Optimus, el robot humanoide, ingresó en una etapa inicial de producción en California, con entregas a empresas proyectadas para fines de 2027.

El problema es el costo de financiar estas iniciativas. Tesla prevé inversiones cercanas a u$s20.000 millones durante 2026. Por eso, el mercado deberá evaluar si los desembolsos se traducen en nuevos ingresos o si terminan presionando los márgenes.

Para Cocos Capital, la pregunta central no es solamente cuánto puede crecer Tesla, sino cuánto de ese crecimiento ya está descontado. "La acción cotiza cerca de 90 veces las ganancias que el mercado proyecta para 2029, un múltiplo que descuenta que la conducción autónoma, la robótica y una eventual fusión con SpaceX funcionen", señaló el bróker.

Esta valuación explica tanto el potencial alcista como la volatilidad que puede experimentar el papel. Sosa planteó dos escenarios: si el robotaxi y el software convierten las expectativas en ganancias, Barclays, con un precio objetivo de u$s450, y Mizuho, con u$s460, ven margen para una suba superior al 10% desde los niveles actuales.

En cambio, si los nuevos negocios demoran en generar ingresos y los márgenes continúan deteriorándose, la acción podría regresar a la zona de u$s300, donde cotizó en julio. Esto implicaría una corrección cercana al 23%.

A estos factores se suma la posibilidad de una fusión entre Tesla y SpaceX. Aunque las conversaciones todavía no derivaron en un acuerdo definitivo, una operación que contemple una prima para los accionistas podría funcionar como catalizador. Si se demora o fracasa, la cotización volvería a depender de los resultados operativos.