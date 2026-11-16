Una oferta de trabajo de la automotriz de Elon Musk llamó la atención por una tarea bastante distinta a la de un chofer común.

Tesla abrió una búsqueda laboral en la provincia de Buenos Aires, para incorporar conductores que participen en el desarrollo de su sistema de manejo asistido . La compañía necesita personal que conduzca un auto eléctrico equipado con cámaras y micrófonos, con el objetivo de reunir información del tránsito argentino y mejorar el funcionamiento de su tecnología.

La convocatoria se conoció poco antes de la llegada comercial de la marca al país, anunciada para el 20 de noviembre. La publicación también deja entrever parte de los planes de la automotriz de Elon Musk que hasta ahora no se conocían en Argentina.

La vacante fue publicada en el portal oficial de empleos de la compañía bajo el nombre de "SI Safety Operator" . El puesto pertenece al área de ingeniería y tecnología, es de tiempo completo y establece como lugar de trabajo la localidad de Munro, en el partido de Vicente López.

Los vehículos de prueba de Tesla permitirán reunir información sobre el tránsito y el comportamiento de los conductores argentinos.

Los conductores seleccionados deberán manejar vehículos de prueba entre seis y ocho horas diarias , mientras los equipos instalados en el automóvil capturan imágenes y sonidos de lo que sucede en las calles. Todo ese material se utiliza para entrenar Full Self-Driving, el sistema de Tesla que permite automatizar distintas maniobras de conducción.

El trabajo no termina cuando el empleado se baja del vehículo. También deberá revisar los dispositivos de grabación, detectar posibles fallas en el software y elaborar informes sobre los resultados de cada jornada. De esta manera, la empresa podrá analizar cómo responde su tecnología ante distintas situaciones de tránsito y qué aspectos necesita mejorar.

Aunque la búsqueda ya está publicada, Tesla todavía no informó cuántos vehículos utilizará ni dónde se realizarán las pruebas. Tampoco confirmó una fecha de inicio para las actividades, por lo que el alcance del proyecto en Buenos Aires sigue siendo una incógnita.

¿Cómo postularse para la búsqueda laboral de Tesla en Buenos Aires?

Los interesados pueden presentar su candidatura a través de Tesla Careers, el sitio oficial de empleos de la automotriz. Allí deberán buscar la vacante "SI Safety Operator", correspondiente a Munro e identificada con el número de solicitud 282633, y seleccionar la opción "Apply" para iniciar el proceso.

Para acceder al puesto, la compañía exige contar con licencia de conducir vigente y al menos tres años de experiencia al volante. También solicita un buen dominio del español y del inglés, conocimientos informáticos y capacidad para manejar equipos tecnológicos y resolver inconvenientes técnicos básicos.

La experiencia con sistemas avanzados de asistencia al conductor, conocidos como ADAS, será valorada durante la selección, aunque no aparece como un requisito obligatorio.

En cuanto a las condiciones laborales, los aspirantes deberán tener disponibilidad para trabajar en turnos de mañana, tarde o noche, incluyendo al menos un día del fin de semana. La empresa también contempla posibles viajes dentro del país y horas extras, pero no especifica el salario ofrecido.

Los interesados en trabajar para Tesla pueden presentar su candidatura desde el portal de empleos de la compañía. Tesla

De la ficción a la Panamericana: ¿Cuándo veremos autos 100% autónomos en Argentina?

Por ahora, no existe una fecha confirmada para que los vehículos completamente autónomos de Tesla circulen por Argentina. Aunque el sistema Full Self-Driving puede acelerar, frenar, doblar y realizar otras maniobras, todavía necesita que una persona supervise su funcionamiento y esté preparada para intervenir.

En marzo de 2025, el Gobierno nacional modificó la reglamentación de la Ley de Tránsito mediante el Decreto 196/2025, que incorporó por primera vez una clasificación de seis niveles de automatización. La escala comienza en el nivel 0, correspondiente a los vehículos sin automatización, y llega hasta el 5, que permite una conducción completamente autónoma.

La normativa también establece que los vehículos autónomos necesitan autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Para obtenerla, los sistemas deben demostrar un nivel de siniestralidad inferior al promedio de la conducción humana. El organismo puede establecer restricciones de circulación y permitir pruebas experimentales para evaluar estas tecnologías.

La situación es diferente en la Ciudad de Buenos Aires, donde una resolución de agosto de 2026 creó un régimen especial para ensayar vehículos de nivel 4, capaces de conducir sin intervención humana bajo determinadas condiciones. Esa regulación no se extiende a Munro, donde rige la normativa de tránsito bonaerense.

La contratación de conductores, entonces, no anticipa necesariamente la llegada de vehículos sin nadie al volante. Las tareas anunciadas por Tesla apuntan a obtener información para desarrollar su software, mientras que una eventual circulación autónoma deberá cumplir con las autorizaciones y exigencias legales correspondientes.