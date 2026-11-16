LEGO abrirá su primera tienda en Argentina: el video de Javier Milei para anunciarlo + Agregar ámbito en









La compañía danesa tendrá un local oficial en el tercer piso de Unicenter. El Presidente celebró la llegada con una publicación en redes sociales y la vinculó con la apertura económica.

LEGO desembarca en Unicenter, en un contexto de desembarco de empresas extranjeras en el país.

La marca LEGO desembarcará oficialmente en la Argentina con su primera tienda, que estará ubicada en el tercer piso de Unicenter, el shopping de Martínez considerado el más grande del país. El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei, quien compartió un video en sus redes sociales para anticipar la llegada de la compañía danesa, reconocida mundialmente por sus bloques de construcción.

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La publicación muestra una animación de un muñeco que representa al mandatario y que cambia un cartel de "cerrado" a "abierto" en la entrada de un local de LEGO. El video termina con la frase: "LEGO abre su primera tienda en la Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei".

Aunque todavía no se informó la fecha de inauguración ni las características comerciales del establecimiento, la apertura marcará un nuevo paso de la empresa en el mercado local. Hasta ahora, sus productos se conseguían a través de revendedores, importadores y cadenas de jugueterías. En Unicenter, por ejemplo, funciona un stand del importador y revendedor autorizado Brickstore.

View this post on Instagram La expansión de LEGO en América Latina La compañía danesa ya cuenta con tiendas oficiales en distintos países de la región, entre ellos Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú. La Argentina era uno de los mercados latinoamericanos en los que todavía no tenía una tienda oficial, aunque sus productos se comercializaban mediante distintos canales de distribución.

LEGO nació en Dinamarca en 1932, cuando el carpintero Ole Kirk Christiansen fundó un pequeño taller dedicado a la fabricación de juguetes de madera. Con el paso de los años, la empresa incorporó el plástico y desarrolló los bloques de construcción que se convirtieron en su principal sello comercial.

Según sus resultados financieros, durante 2025 la compañía facturó alrededor de u$s12.000 millones en más de 120 países, con un crecimiento del 12% en sus ingresos y del 16% en las ventas al consumidor. La llegada de la marca se suma a la expansión de empresas internacionales en el mercado argentino, en un escenario que el Gobierno vincula con su política de apertura comercial. Tesla también desembarca en Unicenter: cuándo llega y qué ofrecerá La llegada de LEGO coincidirá con el desembarco de Tesla en la Argentina, que anunció oficialmente que comenzará sus operaciones en el país el 20 de noviembre. La automotriz de Elon Musk también eligió Unicenter para instalar su primer espacio de exhibición, ubicado en el Nivel 1 del centro comercial. En una primera etapa, el local contará con dos vehículos en exhibición, mientras que el proyecto contempla un sector para realizar pruebas de manejo en la playa H del estacionamiento, con una flota estimada de diez automóviles. Si bien todavía no se confirmaron los modelos que integrarán la oferta local, el Model 3 y el Model Y aparecen entre las principales opciones. La compañía tampoco difundió los precios de venta en el mercado argentino, las condiciones de comercialización ni las fechas de entrega de las primeras unidades. La apertura del punto de venta y el desarrollo de la operación comercial están previstos para una segunda etapa durante 2027.