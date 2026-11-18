La llegada de la automotriz estadounidense llama la atención de empresarios y productores agropecuarios.

La llegada de Tesla a la Argentina genera expectativas sobre el futuro de la movilidad eléctrica en el sector agropecuario.

El desembarco de Tesla en la Argentina genera expectativas en el mercado automotor , pero también despierta dudas en las regiones productivas del país. Para quienes recorren largas distancias entre establecimientos rurales, ciudades y centros logísticos , elegir un auto implica evaluar mucho más que su diseño o tecnología.

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En zonas donde los traslados pueden superar los cientos de kilómetros, la posibilidad de incorporar autos eléctricos va a depender de las condiciones reales de circulación . La disponibilidad de energía, el estado de los caminos y los servicios de mantenimiento serán determinantes para analizar si esta alternativa puede adaptarse a las necesidades del campo argentino.

Tesla va a empezar a recibir pedidos en la Argentina el 20 de noviembre de 2026, aunque todavía no existe un plan público confirmado que garantice una red de cargadores y asistencia técnica en las principales regiones agropecuarias.

Las rutas del interior argentino representan una oportunidad para el desarrollo de nuevas alternativas de transporte.

Las operaciones comerciales se desarrollarán por un esquema de venta directa luego de la exhibición oficial. Sin embargo, la situación es diferente en ciudades como Pergamino, Junín, Rafaela, Venado Tuerto y Río Cuarto, donde los productores y empresarios necesitan recorrer grandes distancias para desarrollar sus actividades.

En estos lugares, la infraestructura de recarga rápida será uno de los principales desafíos para que los vehículos eléctricos puedan usarse sin depender de instalaciones particulares. En junio de 2026 YPF y Tesla firmaron una carta de intención para explorar proyectos de estaciones de carga rápida, almacenamiento energético y movilidad eléctrica.

El acuerdo se concretó después de una visita de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, a las instalaciones de Tesla en Texas. Aunque la red de estaciones de servicio de YPF podría facilitar el despliegue de cargadores en rutas nacionales y provinciales, todavía no se anunció un cronograma de instalación para los corredores agrícolas.

Los vehículos eléctricos de Tesla están pensados para distintos tipos de conductores. Gentileza - Hymarket

¿Sirven los modelos de Tesla para los largos trayectos del productor agropecuario?

Los primeros vehículos que ofrecerá Tesla en la Argentina serán el Model 3 y el Model Y, dos alternativas completamente eléctricas que apuntan a distintos perfiles de usuarios. El Model 3 es un sedán orientado a la circulación urbana y por rutas pavimentadas, mientras que el Model Y es un SUV con mayor espacio interior y una configuración más versátil. Algunas versiones presentan las siguientes autonomías:

Tesla Model 3: hasta 584 kilómetros por carga

Tesla Model Y: hasta 560 kilómetros por carga

Estos valores dependen de la versión, el ciclo de homologación y las condiciones de manejo. Además, las configuraciones que se comercializarán localmente todavía deben confirmarse.

Para un productor agropecuario, la autonomía puede ser suficiente en determinados recorridos entre ciudades, oficinas, acopios y establecimientos cercanos. Pero existen factores que pueden reducir la distancia real que se recorre con una carga:

velocidad: los viajes largos a velocidades de ruta aumentan el consumo energético

clima: las temperaturas extremas y el uso de climatización pueden afectar el rendimiento

estado del camino: el barro, las pendientes y los terrenos irregulares incrementan la exigencia

disponibilidad de cargadores: la falta de estaciones rápidas obliga a planificar los trayectos con anticipación

Por eso, contar con un cargador en el domicilio o en el establecimiento rural podría ser una ventaja para quienes hacen recorridos regulares y vuelven al mismo punto al final del día. Los viajes extensos por rutas con pocos servicios de recarga plantean mayores dificultades.

Los productores agropecuarios buscan soluciones de movilidad que se adapten a las necesidades del trabajo rural.

Sin Cybertruck por ahora: qué opciones tendrán los empresarios del interior que buscan electrificar sus viajes

Aunque Tesla tiene una pickup eléctrica en su catálogo internacional, la Cybertruck no forma parte de los modelos anunciados para el lanzamiento comercial argentino. En esta primera etapa, el Model Y será la alternativa más adaptable para empresarios y profesionales del interior que necesitan hacer viajes por rutas asfaltadas.

El precio también será determinante, como referencia regional, en Uruguay el Model 3 parte de u$s32.990, mientras que el Model Y comienza en u$s36.490. Tesla planea comunicar los montos durante su lanzamiento comercial, dependiendo de la versión, los impuestos, la logística y las condiciones de importación.

A su vez, los interesados deberán contemplar otros aspectos antes de concretar una compra: