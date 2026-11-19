La automotriz de Elon Musk prepara su desembarco comercial en el país y crecen las expectativas por el valor de su SUV eléctrico.

La llegada del Tesla Model Y a la Argentina genera expectativas por su precio y su propuesta de movilidad eléctrica.

La llegada de Tesla a la Argentina representa una nueva etapa para el mercado automotor, especialmente en el segmento de los autos eléctricos . Con la apertura de pedidos cada vez más cerca, los interesados ya empezaron a comparar los valores de la marca en otros países para anticipar cuánto dinero van a necesitar para acceder a uno de sus modelos.

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De todas formas, hay que tener en cuenta el régimen arancelario, los impuestos y los costos asociados a la comercialización, ya que estos factores pueden generar diferencias importantes, por lo que las cifras que circulan todavía tienen que tomarse como proyecciones.

Tesla comenzará a recibir pedidos del Model 3 y el Model Y en la Argentina el viernes 20 de noviembre de 2026. Ese día se espera conocer la información comercial correspondiente a su desembarco. Hasta entonces, los posibles compradores cuentan con estimaciones de los precios de Uruguay, donde la compañía ya comercializa el Model Y.

El Tesla Model Y combina un diseño moderno con tecnología de conducción eléctrica.

Según el análisis difundido por Tesla Club Argentina (@TeslArgentina), los valores de las versiones disponibles en el país vecino son:

Para elaborar una comparación con el mercado argentino, el cálculo descuenta el IVA del 22% aplicado en Uruguay. De esta manera, los valores de referencia sin ese impuesto quedan en:

Model Y Standard Range: u$s29.910

Model Y Long Range: u$s34.008

Estos montos no deben confundirse con el valor FOB declarado ante la Aduana ni con los precios que Tesla efectivamente establecerá en el país. La compañía todavía no publicó una lista oficial de precios para el mercado argentino.

Los impuestos y los costos de importación influyen en los precios de los vehículos que llegan al mercado argentino. Tesla

¿Arancel del 0% o del 35%?: los dos escenarios económicos que analizan los especialistas

Uno de los factores más importantes para determinar el precio del Tesla Model Y será el régimen de importación bajo el cual ingresen los vehículos. La Argentina cuenta con un sistema especial que permite importar determinadas unidades eléctricas e híbridas con un Derecho de Importación Extrazona (DIE) del 0%, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

El régimen fue creado a través del Decreto 49/2025 y posteriormente modificado. Con el Decreto 1128/2026, el Gobierno elevó a u$s35.000 el valor FOB máximo para los vehículos completamente eléctricos que pueden acceder al beneficio.

Además del límite de valor, hay que contar con un cupo de importación autorizado. Según las proyecciones difundidas por Tesla Club Argentina, si las unidades ingresaran con el régimen del 0%, los valores estimados serían:

Model Y Standard Range: u$s37.300

Model Y Long Range: u$s42.400

En cambio, si se aplicara el arancel extrazona tradicional del 35%, las estimaciones aumentarían a:

Model Y Standard Range: u$s49.900

Model Y Long Range: u$s56.800 La expansión de los autos eléctricos ofrece nuevas alternativas para los conductores que buscan renovar su vehículo. Gentileza - Paul Szebesta

Qué otros gastos operativos, de flete y patentamiento se deben sumar a la compra del SUV eléctrico

Además de los impuestos de importación, existen otros conceptos que pueden modificar el costo final del Tesla Model Y en la Argentina. Las estimaciones iniciales no incluyen todos los gastos que intervienen desde el ingreso del vehículo al país hasta su entrega al comprador. Entre los costos que deben considerarse aparecen:

flete internacional: traslado de las unidades desde el país de origen hasta la Argentina

seguro y gastos aduaneros: conceptos relacionados con la operación de importación

logística interna: transporte y distribución hasta los puntos de entrega

patentamiento: inscripción inicial del vehículo y emisión de la documentación correspondiente

impuestos y tasas locales: cargos que pueden variar según la jurisdicción

cargador particular: instalación de un punto de carga domiciliario, si el comprador decide incorporarlo

Tesla prepara un esquema comercial basado en la venta directa, con pedidos por canales digitales y espacios físicos para exhibición y pruebas de manejo. Uno de los primeros puntos previstos es el shopping Unicenter, en Martínez, provincia de Buenos Aires.