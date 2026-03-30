El plan para que los autos eléctricos sean más rápidos y económicos de reparar + Seguir en









Una nueva arquitectura promete reducir costos de producción, mejorar prestaciones y facilitar reparaciones en la próxima ola de modelos.

La industria automotriz avanza hacia un nuevo plan

La industria automotriz se prepara para un cambio profundo en el desarrollo de los autos eléctricos, con la llegada de plataformas completamente rediseñadas que apuntan a simplificar la construcción y abaratar costos. En este escenario, el fabricante estadounidense Ford avanza con una arquitectura modular que marcará un antes y un después en su gama de vehículos a batería.

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El primer modelo en adoptar esta base será una pick up eléctrica pensada para el mercado norteamericano, mientras que más adelante se sumará un vehículo compacto destinado a Europa. Ambos formarán parte de una estrategia que busca ofrecer modelos más accesibles sin resignar rendimiento.

Menos piezas, más eficiencia Uno de los pilares de esta nueva etapa está en la reducción de componentes. Según explicó el CEO de Ford, Jim Farley, el objetivo es lograr un diseño mucho más simple en comparación con los eléctricos actuales, al punto de considerar este cambio como el más importante desde la aparición del Ford Modelo T.

jim-farley-1 Según explicó el CEO de Ford, Jim Farley, el objetivo es lograr un diseño mucho más simple en comparación con los eléctricos actuales, al punto de considerar este cambio como el más importante desde la aparición del Ford Modelo T. El desafío de hacer autos eléctricos más baratos y fáciles de reparar La clave técnica radica en el uso de grandes estructuras de aluminio fundido, conocidas como “Unicast”, que reemplazan cientos de piezas individuales. Este enfoque, similar al que ya implementa Tesla en modelos como el Model 3, permite optimizar los procesos productivos y reducir significativamente los costos.

Sin embargo, algunos especialistas advierten que este sistema podría encarecer ciertas reparaciones, ya que implicaría reemplazar secciones más grandes del vehículo. Frente a estas dudas, desde la compañía aseguran que el diseño está pensado justamente para facilitar intervenciones rápidas y económicas.

En esa línea, Alan Clarke, responsable de desarrollo de vehículos eléctricos, explicó que estas estructuras pueden absorber mejor los impactos y cuentan con zonas específicas para cortes y reemplazos, lo que simplifica el trabajo en talleres. Este nuevo enfoque ya es utilizado también por marcas como Xpeng o Xiaomi, y forma parte de una tendencia global que busca hacer más competitivos a los autos eléctricos. Con este avance, la marca proyecta lanzar sus primeros modelos basados en esta tecnología hacia 2027, iniciando una nueva etapa en la evolución de los vehículos eléctricos a nivel mundial.