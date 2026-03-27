Autos eléctricos: por qué una automotriz líder evita apostar todo a una sola tecnología

Mientras el mercado avanza hacia la electrificación, desde la prestigiosa marca advierten sobre los riesgos de concentrar toda la inversión en los autos eléctricos y defienden una estrategia más amplia.

Los autos eléctricos, en el foco de la escena mundial

En plena transformación de la industria automotriz global , donde los autos eléctricos se posicionan como el eje del futuro, no todas las marcas están dispuestas a jugar una sola carta. Desde BMW , una de las compañías más influyentes del sector, sostienen que limitarse a una única tecnología puede ser un error estratégico en un contexto de alta incertidumbre.

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Así lo planteó Harald Gottsche , responsable de producción de sistemas de propulsión del grupo alemán, quien remarcó que el comportamiento del mercado a mediano plazo sigue siendo difícil de prever. En ese escenario, elegir mal el camino podría implicar pérdidas millonarias.

El avance de los vehículos eléctricos es innegable, pero desde la automotriz alemana insisten en que aún existen múltiples variables en juego: desde la infraestructura de carga hasta las preferencias de los usuarios en distintos mercados.

Por eso, la estrategia apunta a convivir con distintas soluciones tecnológicas. Además de los eléctricos puros, la marca continúa desarrollando híbridos enchufables , opciones a combustión más eficientes y nuevas alternativas vinculadas al hidrógeno .

Harald Gottsche, responsable de producción de sistemas de propulsión del grupo alemán, remarcó que el comportamiento del mercado a mediano plazo sigue siendo difícil de prever.

Dentro de ese enfoque diversificado, el hidrógeno empieza a ganar espacio. BMW ya confirmó que lanzará en 2028 su primer modelo de producción con pila de combustible , una tecnología que promete cero emisiones locales y tiempos de carga similares a los de un vehículo convencional.

Este desarrollo no es aislado. La firma alemana trabaja en conjunto con Toyota, con el objetivo de reducir costos y acelerar la implementación de esta tecnología. Ambas compañías coinciden en que el hidrógeno puede convertirse en una pieza clave dentro del ecosistema energético global.

A pesar del crecimiento de los autos eléctricos, uno de los principales obstáculos sigue siendo la infraestructura. Según explicó Gottsche, el problema no está en el producto en sí —que ya cumple con las necesidades diarias— sino en la disponibilidad de puntos de carga, especialmente en zonas urbanas.

La dificultad para acceder a cargadores y la falta de transparencia en algunas tarifas públicas continúan siendo barreras para una adopción masiva.

Lejos de plantear una competencia directa, en BMW consideran que todas estas tecnologías pueden coexistir. De hecho, futuros modelos de la marca podrían ofrecer múltiples de motorización: desde eléctricos hasta variantes con hidrógeno, pasando por híbridos y motores tradicionales.

Además, el hidrógeno podría tener un rol clave en el transporte pesado, como camiones y buses, donde las baterías presentan mayores limitaciones.

El desafío de no quedar fuera del cambio

El trasfondo de esta estrategia es claro: evitar quedar rezagados en una transición que aún no tiene un único ganador. En un mercado global con regulaciones, infraestructuras y demandas muy distintas, mantener abiertas varias alternativas aparece como una forma de reducir riesgos.

Mientras tanto, los autos eléctricos siguen avanzando, pero el debate ya no es si dominarán el futuro, sino si lo harán solos o acompañados por otras tecnologías.