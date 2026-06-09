Los autos eléctricos más vendidos en el país y el modelo chino que domina el mercado argentino

Con un crecimiento interanual superior al 600%, el segmento empieza a consolidarse en el país. Un modelo lidera con amplia ventaja y marca el rumbo del mercado.

El mercado automotor argentino atraviesa un proceso de transformación en el que los autos eléctricos comienzan a ganar protagonismo . Aunque todavía representan una porción menor del total, los números reflejan un crecimiento sostenido que empieza a cambiar el mapa de la movilidad.

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Según datos de la ACARA, en mayo de 2026 se patentaron 647 vehículos eléctricos , lo que implica un incremento interanual del 611% frente a las 91 unidades registradas en el mismo mes de 2025. En el acumulado del año, el alza ya supera el 760% , una señal clara del avance del segmento.

El gran protagonista del mes fue el BYD Dolphin Mini , que se consolidó como el modelo más vendido con 396 unidades , captando el 61,2% del mercado . La diferencia con sus competidores resulta contundente y confirma el dominio de la marca china en el segmento.

El podio lo completa el BYD Yuan Pro, muy por detrás del líder, lo que refuerza la brecha existente dentro del mercado.

El ranking deja en evidencia una tendencia cada vez más marcada: la fuerte presencia de marcas chinas en el segmento eléctrico. A excepción del Chevrolet Spark , el Top 10 está completamente dominado por fabricantes de ese origen.

chevrolet-spark-euv-2025.webp El ranking deja en evidencia una tendencia cada vez más marcada: la fuerte presencia de marcas chinas en el segmento eléctrico. A excepción del Chevrolet Spark, el Top 10 está completamente dominado por fabricantes de ese origen.

La marca BYD encabeza el mercado con una participación cercana al 75%, seguida a distancia por otros jugadores como Arcfox, JMEV y BAIC.

Este crecimiento no responde a un solo factor. Por un lado, hay una mayor disponibilidad de modelos y una estrategia agresiva en precios. Por otro, el consumidor argentino empieza a valorar la eficiencia energética, el bajo costo de mantenimiento y el uso urbano de estos vehículos.

El liderazgo del Dolphin Mini también deja una lectura clara: el mercado prioriza autos compactos, accesibles y funcionales, por encima de propuestas más sofisticadas o de alto precio.

Si bien los eléctricos aún están lejos de competir en volumen con los modelos a combustión, los datos de mayo muestran que el segmento ya encontró referentes claros y que la electromovilidad dejó de ser una promesa para convertirse en una tendencia concreta en la Argentina.