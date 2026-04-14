Autos eléctricos más baratos en 2026: qué cambió y por qué bajan los precios en la región + Seguir en









Tras años de subas, el mercado de vehículos a batería comienza a mostrar señales de alivio en América Latina, impulsado por mayor competencia, mejoras tecnológicas y cambios en políticas públicas.

Los autos eléctricos crecen en América Latina Pixabay

El escenario para los autos eléctricos en América Latina empezó a modificarse en 2026. Luego de un período marcado por aumentos sostenidos, los valores comienzan a estabilizarse e incluso a mostrar leves retrocesos. Esta tendencia responde a una combinación de factores que van desde la evolución de la industria hasta decisiones estratégicas de distintos gobiernos.

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Entre 2023 y 2025, el encarecimiento de insumos clave como el litio, el acero y otros componentes industriales empujó los precios al alza. Modelos como el Nissan Leaf o el BYD Dolphin alcanzaron niveles elevados en varios mercados, dificultando su acceso para una gran parte de los consumidores.

Un nuevo escenario para la movilidad eléctrica El panorama comenzó a cambiar este año. En países como Argentina, Brasil y México, los precios registran caídas moderadas que rondan entre el 4% y el 7%. Aunque no se trata de una baja drástica, sí marca un quiebre respecto a la tendencia previa.

Según el informe de Reporte Asia, uno de los factores determinantes es el avance de nuevas automotrices asiáticas como NIO, Geely y Ora, que introducen modelos más competitivos y presionan a la baja el mercado. Esto obliga a fabricantes tradicionales a ajustar precios y estrategias.

También influyen las políticas públicas. Reducciones de aranceles, incentivos fiscales y programas de promoción comienzan a generar condiciones más favorables para la adopción de esta tecnología en la región.

autos electricos Hoy, quienes evalúan un vehículo eléctrico consideran no solo el precio inicial, sino el costo total de uso, incluyendo mantenimiento, energía y autonomía. Depositphotos En paralelo, la mejora en la tecnología de baterías permitió reducir costos de producción. El valor por kilovatio hora bajó en el último año, impactando directamente en el precio final de los vehículos. Otro cambio relevante es el crecimiento de la producción vinculada al litio en países como Argentina y Bolivia, lo que contribuye a una mayor disponibilidad de insumos estratégicos y reduce la dependencia externa. Además, el consumidor también evolucionó. Hoy, quienes evalúan un vehículo eléctrico consideran no solo el precio inicial, sino el costo total de uso, incluyendo mantenimiento, energía y autonomía. De cara al futuro, las proyecciones indican que los precios podrían continuar bajando si se mantienen las condiciones actuales. Sin embargo, factores como la volatilidad de los insumos, la infraestructura de carga y el acceso al financiamiento seguirán siendo determinantes. Lo cierto es que el mercado empieza a entrar en una nueva etapa: la movilidad eléctrica deja de ser exclusiva de nichos y comienza a posicionarse como una alternativa cada vez más concreta en la región.