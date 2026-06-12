Cuál es el nuevo deportivo híbrido enchufable que llega con más de 600 CV a la Argentina

El flamante modelo de alto rendimiento desembarca en el país con esta tecnología, más potencia y una apuesta fuerte por la electrificación en el segmento deportivo.

El proceso de electrificación en los autos también empieza a ganar terreno en el segmento de alto rendimiento en la Argentina. En ese contexto, Audi amplió su oferta local con la llegada de una nueva variante deportiva que marca un quiebre respecto a generaciones anteriores.

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Se trata del RS 5 , que se suma a la familia A5 y se posiciona como la opción más potente de la gama. El modelo ya inició su etapa de preventa en el país y estará disponible en dos configuraciones de carrocería: Sedán y Avant .

La gran novedad es su sistema de propulsión: incorpora por primera vez una tecnología híbrida enchufable (PHEV) dentro de este linaje. El conjunto combina un motor V6 biturbo con un impulsor eléctrico, alcanzando una potencia total de 639 CV y un torque de 825 Nm .

Gracias a esta configuración, el modelo puede recorrer hasta 84 kilómetros en modo 100% eléctrico , lo que representa un salto importante frente a las versiones anteriores, que utilizaban exclusivamente motores a combustión.

El sistema se complementa con la tradicional tracción integral quattro y suma el Dynamic Torque Control , una tecnología que distribuye el par entre las ruedas traseras para optimizar el comportamiento dinámico.

audi 2(2) Gracias a esta configuración, el modelo puede recorrer hasta 84 kilómetros en modo 100% eléctrico, lo que representa un salto importante frente a las versiones anteriores, que utilizaban exclusivamente motores a combustión.

En términos de diseño, presenta una estética diferenciada con detalles específicos de la división deportiva, como la parrilla con diseño tipo panal, entradas de aire de mayor tamaño y terminaciones en negro brillante.

Puertas adentro, incorpora un enfoque tecnológico avanzado con una pantalla curva de 14,5”, tablero digital de 11,9” y una pantalla adicional para el acompañante. También suma asientos deportivos, climatizador de tres zonas y sistema de cámaras 360°, entre otros elementos de confort.

En seguridad, incluye un paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS), como control crucero adaptativo, frenado automático y mantenimiento de carril.

El modelo ya está disponible en preventa en la red oficial, con un precio inicial de u$s156.900 para la versión Sedán y u$s159.900 para la Avant.

Con esta incorporación, la marca refuerza su estrategia local al combinar deportividad, tecnología y electrificación, en un segmento donde la potencia ya no está reñida con la eficiencia.