Los autos chinos ganan protagonismo y ya dominan el ranking de ventas de junio

Con propuestas enfocadas en eficiencia, tecnología y electrificación, las marcas chinas avanzan en el mercado argentino y desafían a los fabricantes tradicionales.

Los autos chinos no paran de crecer en el mercado argentino

El mercado automotor argentino atraviesa una transformación silenciosa pero contundente. Durante el último mes, los vehículos de origen chino consolidaron su crecimiento y lograron posicionarse con fuerza en los concesionarios, impulsados por una combinación de precio competitivo, innovación tecnológica y menor consumo .

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Este avance refleja un cambio en el perfil del consumidor local, que ya no se guía únicamente por la trayectoria de las marcas tradicionales, sino que prioriza equipamiento, eficiencia energética y costos de mantenimiento . En ese escenario, las automotrices chinas encuentran terreno fértil para expandirse.

La llegada de nuevas plataformas globales y arquitecturas modulares permitió ampliar la oferta con modelos que combinan motores convencionales con tecnologías híbridas y eléctricas , una tendencia que gana cada vez más aceptación en el país.

El liderazgo quedó en manos del BYD Atto 2 , un modelo que sintetiza el nuevo enfoque del segmento: electrificación, conectividad y eficiencia . La marca BYD , además, logra posicionar varios productos dentro del Top 10, confirmando su estrategia de expansión en mercados emergentes.

BYD, una de las marcas con mayor presencia en el país.

También se destacan propuestas como el BAIC BJ30 y el Chery Tiggo 7, que apuntan a quienes buscan SUVs con alto nivel de equipamiento a valores competitivos.

Por su parte, modelos como el Haval Jolion y el Changan CS55 consolidan la presencia de marcas que hace pocos años tenían escasa participación en el mercado local.

El dato más relevante es que esta avanzada no responde a una moda pasajera. La combinación de tecnología accesible, electrificación progresiva y agresiva política de precios está modificando el mapa competitivo, obligando a las automotrices tradicionales a revisar sus estrategias.