Febrero con dólar quieto, precios congelados y tasa 0%: las automotrices refuerzan sus ofertas en pleno verano

Tres marcas despliegan en un fuerte abanico de precios promocionales, financiación y planes especiales que abarcan desde autos híbridos y SUV hasta utilitarios y pick ups, con propuestas en pesos, dólares y opciones UVA.

Honda congela sus precios

En el segundo mes del año, el mercado automotor argentino muestra señales claras de estímulo comercial. Con precios congelados, promociones puntuales y múltiples alternativas de financiación, las principales marcas buscan sostener el interés del público en un contexto desafiante, apelando tanto a descuentos directos como a cuotas fijas y planes de ahorro flexibles.

Honda congela precios y suma valores promocionales en híbridos y SUV Honda Argentina decidió mantener congelados durante febrero los precios de toda su gama de autos, con la única excepción de la recientemente lanzada WR-V, que ya cuenta con valor de venta definido. En paralelo, la marca continúa ofreciendo financiación a través del Banco Santander, con una propuesta de tasa 0% en 12 cuotas fijas en pesos para la compra de unidades 0 km.

CIVIC 8.JPG El Civic Advanced Hybrid, que se ofrece a u$s49.900. Además, durante este mes se destacan precios promocionales en dos de sus modelos más relevantes: el Civic Advanced Hybrid, que se ofrece a u$s49.900, y el CR-V EXL, con un valor especial de u$s68.900, reforzando la apuesta de la marca por el segmento híbrido y SUV.

Renault multiplica propuestas: verano, financiación y planes de ahorro En febrero, Renault Argentina mantiene activo su programa Renault Summer Experience, con presencia en Cariló y Pinamar, donde ofrece test drives, atención posventa a través de Renault Care Service y experiencias para clientes y veraneantes. Hasta el 17 de febrero, quienes prueben modelos esprit Alpine participan del sorteo de una remera Alpine firmada por Franco Colapinto, que se realizará el 18 de febrero.

ARKANA Renault Arkana también se vende con planes de financiamiento. En materia comercial, junto a Mobilize Financial Services, la marca presenta financiación en pesos y a tasa 0% (TNA) para una amplia gama de modelos. Entre las principales propuestas se destacan:

Arkana : hasta $25.000.000 en 12 meses y $20.000.000 en 18 meses .

Kardian : hasta $20.000.000 en 12 meses , $16.000.000 en 18 meses y $11.000.000 en 24 meses .

Kardian Evolution : hasta $16.000.000 en 24 meses y $12.000.000 en 36 meses .

Kwid : $12.000.000 en 24 meses .

Kangoo Furgón : hasta $16.000.000 en 24 meses .

Oroch : hasta $16.000.000 en 18 meses .

Duster : hasta $15.000.000 en 18 meses .

Logan: hasta $13.000.000 en 18 meses. A esto se suman tasas preferenciales según modelo y monto, como Sandero, Stepway y Kangoo Pasajero con 4,9% TNA, Alaskan hasta $22.000.000, y opciones específicas para Master y Koleos. Planes de ahorro, venta online y beneficios de posventa Durante febrero, Plan Rombo ofrece planes de 84 a 120 cuotas, con modalidades de ahorro de hasta el 100% del valor del vehículo, incluyendo cuotas bonificadas para Kwid, Kangoo Express y Oroch. También continúa la venta 100% digital a través de www.planrombo.com.ar, con acceso a beneficios exclusivos de Renault Le Club. La plataforma de venta online de Renault Argentina mantiene cupos limitados con financiación a tasa 0% para Arkana hybrid E-Tech, Kardian, Kwid y Duster, mientras que los modelos nacionales cuentan con condiciones especiales y Renault Store suma propuestas para Koleos. En postventa, Renault Care Service ofrece descuentos de hasta el 30% y controles gratuitos en Pinamar, junto con promociones especiales y merchandising oficial en la Boutique The Originals. Stellantis refuerza la financiación en todas sus marcas El grupo Stellantis presenta un amplio esquema de financiación para Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Jeep y Ram. Peugeot y Citroën ofrecen tasa 0% hasta 18 meses, con montos que llegan a $16.000.000, $18.000.000 y hasta $45.000.000 en modelos específicos, además de créditos UVA. DS mantiene tasa 0% a 12 meses hasta $30.000.000, mientras que Fiat suma campañas con TNA 0% hasta $24.000.000 y una línea especial para Titano de $30.000.000. titano.jpeg Fiat suma campañas con TNA 0% hasta $24.000.000 y una línea especial para Titano de $30.000.000. Por su parte, Jeep y Ram replican promociones de tasa fija 0% y alternativas UVA, con opciones que financian hasta el 80% del valor del vehículo, destacándose en Ram las condiciones específicas para Dakota.