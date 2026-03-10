Plazo Fijo sin movimiento: cuánto gano si deposito $700.000 a 30 días + Seguir en









El plazo fijo continúa siendo una alternativa sencilla para quienes buscan hacer rendir sus ahorros durante un período corto.

Las tasas de interés de un plazo fijo a 30 días en marzo siguen estables, pero bajas. Ámbito

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas de ahorro más comunes entre los argentinos, ya que es una inversión simple y de bajo riesgo. En un contexto económico en el cual muchos ahorristas prefieren opciones previsibles, existe una herramienta bancaria que permite conocer desde el inicio cuánto dinero se obtendrá al finalizar el período de inversión.

Según una simulación realizada para marzo de 2026, una persona que decide invertir $700.000 a 30 días puede obtener una ganancia moderada dependiendo del medio utilizado para hacer el plazo fijo. Los bancos suelen ofrecer dos modalidades: demanera presencial en una sucursal o realizarlo a través del home banking o aplicaciones móviles bancarias, que generalmente tienden a ofrecer tasas más altas.

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo en marzo 2026: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días De acuerdo con los datos del simulador, si el depósito de $700.000 se realiza en una sucursal bancaria durante 30 días, la tasa nominal anual (TNA) es del 20,50%, lo que genera intereses por $11.794,52. De esta manera, al finalizar el plazo el ahorrista recibiría un monto total de $711.794,52.

En cambio, si la inversión se realiza a través de canales electrónicos, la rentabilidad es mayor. En este caso, la TNA es de un 25%, lo que genera $14.383,56 en intereses al final de los 30 días. Así, el monto total a retirar sería de $714.383,56.

La diferencia de la tasa nominal anual entre las dos modalidades que ofrecen los bancos, muestra como buscan incentivar que cada vez se usen más las plataformas digitales para este tipo de operaciones.

Hay que tener en cuenta que durante los 30 días que dura el plazo fijo, el dinero permanece quieto. No se puede hacer uso del mismo hasta que pase el tiempo pactado, salvo que se cancele y se pierdan los intereses ganados. A pesar de estas diferencias, el plazo fijo continúa siendo una inversión conservadora. Si bien garantiza una rentabilidad conocida desde el inicio, en muchos casos el rendimiento puede quedar por debajo de la inflación. Por esto, algunos analistas recomiendan combinarlo con otras alternativas financieras para proteger el poder adquisitivo del dinero. De cualquier forma, el plazo fijo sigue siendo una de las herramientas favoritas de las personas que quieren una forma sencilla de hacer rendir sus ahorros sin correr riesgos.

