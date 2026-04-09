Ford Argentina presentó la nueva Ranger Black: más urbana, automática y con impronta sofisticada + Seguir en









Fabricada en en el país, esta nueva versión prioriza el confort diario y el diseño, sin perder capacidad ni tecnología, en un segmento cada vez más competitivo.

La nueva Ford Ranger Black

En un contexto donde las pick ups amplían su uso más allá del trabajo, Ford Argentina presentó en su planta de General Pacheco una nueva variante de la Ford Ranger Black, orientada a quienes buscan confort y estilo en la ciudad. Esta actualización introduce una configuración 4x2 automática, pensada para un uso más cotidiano, sin resignar prestaciones.

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Basada en el nivel XLS, esta edición mantiene su identidad visual marcada por detalles oscurecidos. La estética se refuerza con terminaciones en negro y gris oscuro en la parrilla, llantas de 18 pulgadas, espejos, estribos y barra deportiva, logrando una imagen más moderna y distintiva. En el interior, el concepto continúa con un ambiente sobrio, materiales combinados y detalles que refuerzan su personalidad, incluyendo referencias históricas a Henry Ford.

Una pick up pensada para el uso urbano El cambio más relevante está en la mecánica. La nueva Ford Ranger Black incorpora el motor turbodiésel Panther 2.0 litros, con 170 CV y 405 Nm de torque, ahora asociado a una transmisión automática de 6 velocidades y tracción trasera. Esta configuración apunta a mejorar la suavidad de marcha, especialmente en tránsito urbano y viajes, donde la comodidad gana protagonismo.

Además, mantiene una destacada capacidad de trabajo, con hasta 3.500 kg de remolque, lo que le permite conservar su esencia utilitaria pese a su enfoque más urbano.

Nueva Ranger Black 2(1) El cambio más relevante está en la mecánica. La nueva Ford Ranger Black incorpora el motor turbodiésel Panther 2.0 litros, con 170 CV y 405 Nm de torque, ahora asociado a una transmisión automática de 6 velocidades y tracción trasera. En términos de tecnología, suma un tablero digital de 8 pulgadas y pantalla central de 10 pulgadas con sistema SYNC 4, junto a conectividad 4G y funciones remotas mediante aplicación. En seguridad, ofrece 7 airbags, controles de estabilidad y tracción, asistencias en pendiente y frenado post-colisión.

Fabricada en Argentina, esta nueva versión ya está disponible en concesionarios con un precio sugerido de $63.800.000, posicionándose como una alternativa equilibrada dentro del competitivo mundo de las pick ups medianas.