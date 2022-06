Presentes en la muestra del agro

La Chevrolet S10 se presentaron en todas sus versiones, y quienes adquirieron cualquiera de ellas tendrán bonificado los primeros cinco servicios oficiales de mantenimiento hasta los 50.000 kilómetros.

Asimismo, estuvo presente en el stand el Chevrolet Cruze con sus versiones RS y Midnight, el Camaro que se desempeña como “Pace Car” en la categoría automovilística TC2000 donde los pilotos del moño compiten con el Cruze, el modelo de fabricación nacional de Chevrolet.

En tanto, la marca del óvalo apuntó a lucir su extensa línea de pickups, con la Maverick, la Ranger y la Ranger Raptor; las full size F-150, incluida su versión híbrida, y la extrema F-150 Raptor. Además, se presentó la nueva versión de la Ranger, la FX4, que se destaca por ser más deportiva y audaz.

Los SUV de Ford, asimismo, también tuvieron su protagonismo en la feria. Bronco Sport, las Territory y Kuga Híbrida estuvieron a disposición para que los visitantes pudieran conocer en detalle su equipamiento, diseño y tecnología.

También hubo una exposición de los vehículos comerciales, entre los que se destacaron las versiones Van y Minibus de Transit, la línea diseñada para el transporte de carga y pasajeros -y que ahora es producida en Sudamérica para los mercados de la región-.

Por otro lado, el stand de la automotriz, agregando a la exhibición de su innovador line-up de vehículos, contó con el despliegue del Off-Road Campus, la pista todoterreno que ya es insignia en la feria y donde los visitantes pueden poner a prueba los atributos de la Raza Fuerte a través de múltiples obstáculos, acompañados por pilotos profesionales.

Alemana

Los visitantes pudieron conocer toda la gama de los camiones Volkswagen Delivery y Constellation y una novedad absoluta en el mercado. En avant premiere también se exhibió el Volkswagen Meteor, el nuevo extrapesado de la marca alemana.

Volkswagen Camiones y Buses llevó a la muestra el Delivery 11.180, orientado principalmente al servicio urbano e interurbano entre distintas localidades de las provincias argentinas, colaborando así con la distribución de productos agropecuarios.

El Constellation 17.280 y el Constellation 14.190 se presentan como una variante para el uso urbano de corta y median a distancia y para todo tipo de aplicación: cargas generales, cerealeros, bebidas, construcción, etc.

El Meteor 28.460 propone “revolucionar el transporte de carga equipado con un motor de 13 litros que brinda alta durabilidad y gran ahorro de combustible”, dijo la marca en un comunicado.

“El nuevo propulsor proporciona al cliente un gran rendimiento del vehículo, con un importante ahorro de combustible, bajo costo de mantenimiento y durabilidad adecuada para las aplicaciones más severas”, agregó Volkswagen.

Asimismo, hubo un despliegue de vehículos de pasajeros y de pickups. En el espacio de la marca se exhibieron 21 modelos, desde los ID.3 y ID.4 100% eléctricos, la flamante familia SUVW, la gama completa de Amarok –la pickup más potente del segmento y con la mejor garantía del mercado.

En un stand de 2.400 m2 que fue construido respetando la estrategia Way to Zero, se utilizaron maderas de reforestación, ladrillos y placas de plástico 100% reciclado, hierros modulares y partes de containers marítimos ya utilizados en otros espacios e iluminación 100% led.

En materia de Posventa, se presentó una Unidad de Servicio Móvil, vehículo destinado a clientes particulares y empresas de flotas Volkswagen que necesitan una solución a domicilio. Se trata de camionetas Amarok convertidas en un taller móvil que, con un equipo de profesionales tienen la capacidad para brindar asistencia remota. Entre otras operaciones se pueden realizar servicios de mantenimiento, cambio de discos y pastillas de freno, distribución y colocación de accesorios.