El SUV que analiza producir Ford y los desafíos de Renault

No es el mejor momento para hablar de inversiones. Con el impacto económico a nivel mundial como consecuencia de la pandemia, más los problemas domésticos crónicos y aumentados, toda discusión que tenga aprobación de fondos es un tema delicado. En este contexto, las empresas están replanteando sus planes de negocios. En lo que respecta a la Argentina, hay algunos casos que hay que estar siguiendo de cerca para saber si, finalmente, hay fumata blanca. La decisión de Ford de radicar una inversión en la planta de General Pacheco para desarrollar la nueva Ranger, es un buen ejemplo. Por el momento, no está definido, como ya se trató en esta columna reiteradamente. Si bien algunas fuentes del sector lo dan como un hecho, la experiencia con el levantamiento de la producción del Focus, obliga a ser cautos. Oficialmente, no hay confirmación. El 13 de octubre hubo una reunión global de la automotriz donde se trató el tema pero no hubo comunicación firme al respecto. En la filial local están expectantes por las conclusiones de ese encuentro. Hasta el viernes pasado no tenían ninguna señal. El dato que siguen de cerca es lo que sucede en la planta brasileña de Camacari, donde se fabrica el Ka y la EcoSport. A comienzos de octubre se comunicó que la decisión de destinar nuevos fondos para ese establecimiento industrial para renovación de modelos se pasaba para el primer cuatrimestre del 2021. Esa postergación va en línea con lo que sucede en otras automotrices y el “wait and see”. No sólo se trata de la Ranger. Se vuelve a reflotar el proyecto de sumar una versión carrozada. Se trata del SUV Everets que se monta sobre la misma plataforma de la pickup. Quienes transitan los pasillos de la terminal cuentan que ese proyecto está descongelado y se están analizando los números. Serían unas 20.000 unidades que se sumarían a lo que se pueda fabricar de Ranger. Eso le permitiría mayor uso de la capacidad instalada. En Pacheco creen que, como en Brasil, no habrá una resolución inmediata sobre estos proyectos. Es un momento delicado ya que el contexto no ayuda. El anuncio de salida del país de varias empresas es un dato que se analiza en las casas matrices de otras compañías radicadas en la Argentina. “¿Por qué se van ellas y nosotros no?”, es pregunta obvia.