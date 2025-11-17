Audi renovó el Q5: más tecnología, más versiones y un nuevo tope de gama deportivo







La gama está compuesta por cinco configuraciones, todas con tracción quattro y transmisión S tronic, aunque con distintos niveles de potencia.

La nueva generación del Audi Q5 ya está disponible en el país

El segmento de autos premium atraviesa un momento de fuerte expansión en la Argentina: las ventas de vehículos de alta gama prácticamente se duplicaron frente al año pasado, impulsadas por un esquema impositivo más liviano y un flujo de importaciones mucho más ágil.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese escenario, Audi decidió renovar uno de sus pilares comerciales en el país y presentó la nueva generación del Q5, el SUV que la marca produce en San José Chiapa, México, para casi todos los mercados globales.

Audi renovó el Q5: más tecnología, más versiones y un nuevo tope de gama deportivo La firma de los cuatro anillos mantiene una posición dominante dentro del rubro de lujo, con más del 30% de participación, y el Q5 es clave en ese liderazgo al representar una quinta parte de las ventas locales. Para esta actualización, Audi introdujo un diseño más estilizado, con una parrilla Singleframe más amplia, líneas más limpias y una variante Sportback, que adopta una caída de techo marcada y un conjunto óptico posterior más angosto.

El segmento premium atraviesa un momento de fuerte expansión en la Argentina: las ventas de vehículos de alta gama prácticamente se duplicaron frente al año pasado, impulsadas por un esquema impositivo más liviano y un flujo de importaciones mucho más ágil. En ese escenario, Audi decidió renovar uno de sus pilares comerciales en el país y presentó la nueva generación del Q5, el SUV que la marca produce en San José Chiapa, México, para casi todos los mercados globales.

La gama está compuesta por cinco configuraciones, todas con tracción quattro y transmisión S tronic, aunque con distintos niveles de potencia. Las versiones Advanced utilizan un motor 2.0 turbo de 200 CV, mientras que las Advanced Plus y Sportback S line elevan el rendimiento a 272 CV. La gran novedad es la llegada al país del SQ5 Sportback, equipado con un V6 3.0 de 367 CV, suspensión neumática y un enfoque claramente deportivo.

q5 La gama está compuesta por cinco configuraciones, todas con tracción quattro y transmisión S tronic, aunque con distintos niveles de potencia. En el interior, toda la familia Q5 adopta el concepto “Digital Stage”, con un instrumental de 11,9”, una pantalla central de 14,5” y la posibilidad de sumar una tercera pantalla destinada al acompañante. Según la versión, se agregan elementos como faros Matrix LED, sistema de sonido Bang & Olufsen, cámaras de visión 360°, llantas de hasta 21 pulgadas y tapizados exclusivos. En materia de seguridad, el equipamiento es amplio desde la entrada de gama: incluye frenado autónomo, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y sensores con asistencia automática de estacionamiento. La gama se comercializa con precios que van desde u$s86.686 hasta u$s134.000, según configuración y motorización. Para Audi, esta renovación consolida su estrategia en el país. “La nueva generación del Q5 marca un avance importante y refuerza nuestro compromiso con mantener un estándar alto en tecnología y experiencia de conducción”, señaló Conrado Wittstatt, Gerente General de Audi Argentina.

Temas Audi