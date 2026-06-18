La fuerte crítica de una automotriz: "Fabricar autos como comida rápida es un grave error" + Agregar ámbito en









El presidente de la entidad cuestionó la presión del mercado chino y alertó sobre los riesgos de priorizar la velocidad por sobre la calidad y la seguridad.

El mercado automotor analiza el fuerte movimiento productivo

La industria automotriz china atraviesa una etapa de competencia extrema, donde los fabricantes buscan ganar terreno a partir de nuevos lanzamientos, menores costos y ciclos de desarrollo cada vez más cortos. En ese contexto, el presidente de Geely, Li Shufu, lanzó una fuerte advertencia: el sector corre el riesgo de transformarse en una especie de “comida rápida”.

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Durante su participación en el China Automotive Chongqing Forum 2026, el directivo cuestionó abiertamente las estrategias que priorizan llegar primero al mercado, incluso si eso implica recortar procesos clave de ingeniería y validación.

“Un coche no es un producto de consumo rápido”, remarcó, al subrayar que se trata de bienes complejos que deben garantizar seguridad, durabilidad y confiabilidad a lo largo de los años.

Calidad vs velocidad en un mercado en tensión El planteo de Li Shufu se da en medio de una guerra de precios y una avalancha de nuevos modelos, que obligan a las automotrices a acelerar sus tiempos de producción. Esta dinámica, según el empresario, puede derivar en problemas difíciles de revertir, especialmente en aspectos críticos como la seguridad estructural y la fiabilidad mecánica.

El titular de Geely —grupo que controla marcas como Volvo, Lotus, Zeekr y Lynk & Co— sostuvo que la única estrategia sostenible a largo plazo es apostar por la calidad y la innovación real, en lugar de replicar soluciones o enfocarse únicamente en resultados inmediatos.

exportación autos(1) El planteo de Li Shufu se da en medio de una guerra de precios y una avalancha de nuevos modelos, que obligan a las automotrices a acelerar sus tiempos de producción. En paralelo, la compañía avanza con una reorganización interna para optimizar su estructura y concentrar recursos en áreas estratégicas, en el marco de un plan que busca mejorar su competitividad global. Para Li Shufu, el futuro del sector estará marcado por una selección natural: solo sobrevivirán aquellas empresas capaces de mantener estándares elevados sin ceder ante la presión del corto plazo. En una industria que evoluciona a gran velocidad, el desafío será encontrar el equilibrio entre innovar rápido y no convertir al automóvil en un producto descartable.