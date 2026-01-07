La producción de autos cayó 3,1% en 2025, pese a mejora en las ventas

Pese a la mejora en las ventas , la producción local de autos cayó 3,1% en el acumulado de 2025. La mayor dificultad para colocar los vehículos en el exterior explicó el grueso de este deterioro.

La Asociación de Fábricas Automotores (ADEFA) informó que entre enero y diciembre la se produjeron 490.876 unidades, contra 506.571 de 2024. De ese total, 280.589 se exportaron, un 10,8% menos que el año previo.

Esto se dio mientras las ventas internas alcanzaron las 586.625 unidades, lo que arrojó un crecimiento anual del 42,6% . De acuerdo con los datos de ADEFA, el porcentaje de autos importados sobre el total de patentamientos ya se afianzó por encima del 60% en los últimos meses, cuando en 2023 había llegado a caer por debajo del 30%.

Rodrigo Pérez Graziano , presidente de ADEFA destacó que "el crecimiento de la economía, sumado a la normalización de la oferta y la mejora del acceso al crédito explican buena parte de esa recuperación que registró el mercado" en materia de ventas y patentamientos.

Sin embargo, dijo que el balance del año es "mixto", debido a que “ ese dinamismo que se dio en lo comercial no se sostuvo en lo industrial como habíamos previsto en el inicio del año, principalmente por el proceso de cambio y transformación, que se dio en las líneas de producción para el lanzamiento de nuevos modelos y otros que se encuentran en proceso”.

En este contexto, Pérez Graziano planteó que el gran desafío está en la mejora continua de la competitividad. “Teniendo en cuenta el perfil netamente exportador del sector, el gran desafío que tenemos por delante es la mejora de la competitividad exportadora. Para ello, es imprescindible continuar trabajando a nivel cadena de valor junto con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales para reducir la carga impositiva que se exporta en un vehículo, sobre todo considerando que varios países con los cuales competimos exportan sin impuestos”, destacó.

La penetración de autos chinos en la región, un desafío para la industria local

En efecto, el mundo, y particularmente la región, está sintiendo los efectos de la penetración de autos chinos, fundamentalmente por el impulso de la electromovilidad pero también en el segmento de vehículos tradicionales. "Países compeditores/similares (Brasil, Indonesia, Sudáfrica) tienen estrategias activas para ser partes de las nuevas cadenas de valor. Los resultados en Brasil están a la vista: anuncios de inversiones, producción, localización de centros de I+D, y un largo etcétera, producto de una estrategia activa del gobierno", señaló hace algunos días Martín Alfie, economista y Jefe de Área de Desarrollo Federal del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

BYD DOLPHIN MINI

Frente a este escenario, el especialista señaló que Argentina tiene varias políticas heredadas, pero que son "incompletas e inconsistentes", por lo cual "un reajuste de esas herramientas puede ayudar a atraer inversiones". “No hacer nada es aceptar la destrucción de un sector que aún tiene condiciones para competir, exportar y generar encadenamientos productivos y tecnológicos. La industria automotriz del futuro se va a producir en algún lado; la única incógnita es si la Argentina va a ser parte", alertó.

Por su parte, Pérez Graziano sostuvo que “la industria automotriz tiene todo para volver a crecer en producción y exportaciones, generar más empleo y aportar más recaudación y divisas”, dijo el titular de la entidad y agregó que “hoy lo más importante es la dirección que estamos tomando para que el crecimiento sea sustentable". "La clave es la previsibilidad. El sector automotor sigue invirtiendo y hoy vemos proyectos concretos y nuevos lanzamientos. Si logramos consolidar esta agenda, el potencial del sector continuará por la senda del crecimiento”, acotó.

En cuanto a los datos de diciembre, ADEFA informó que la producción cayó en torno al 30%, tanto en términos anuales como mensuales, afectada por una menor cantidad de días hábiles. Asimismo, las exportaciones bajaron 36,3% mensual y 25,3% anual, mientras que las ventas crecieron 45,7% versus noviembre y 3,8% contra diciembre de 2024.