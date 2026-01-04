Cuál fue la marca de autos importados que dio el golpe y lideró el mercado en la Argentina + Seguir en









Con un crecimiento superior al 500% y más de 5.400 patentamientos, la firma coreana se quedó con el primer puesto entre los importados en un sector que volvió a despegar.

Hyundai lideró el mercado importador en el país

El mercado automotor argentino tuvo en 2025 uno de sus mejores registros de los últimos años, con un crecimiento cercano al 50% en los patentamientos y un volumen total que superó las 600.000 unidades, el nivel más alto desde 2018. En ese contexto de recuperación y mayor oferta, una marca sorprendió al quedarse con el liderazgo entre los autos importados.

Hyundai, la marca importadora líder del país Hyundai cerró el año como la importadora más vendida del país, con 5.408 unidades patentadas y un salto interanual del 577%. El resultado marcó un punto de inflexión para la compañía coreana, que acumula 33 años de presencia en la Argentina y atravesó distintos ciclos del mercado, incluidos períodos de fuertes restricciones a las importaciones.

Buena parte de este desempeño se explicó por una agenda de lanzamientos sostenida a lo largo del año. El arranque de 2025 estuvo marcado por la llegada del nuevo HB20, que permitió a Hyundai volver con fuerza al competitivo segmento de los hatchbacks, apoyándose en una combinación de precio, equipamiento y seguridad.

Nueva Creta ambientada 02.jpg A mitad de año se sumó la renovación de la Creta, uno de los SUV compactos más demandados, con mejoras en diseño y tecnología. A mitad de año se sumó la renovación de la Creta, uno de los SUV compactos más demandados, con mejoras en diseño y tecnología. Luego llegó la Tucson Híbrida 4x4, que reforzó la estrategia de electrificación de la marca, y más tarde la nueva Santa Fe, con un enfoque renovado en confort y espacio. El cierre del año estuvo a cargo de la Creta Safety, ampliando la oferta desde las versiones de entrada y consolidando un 2025 histórico para Hyundai en la Argentina.