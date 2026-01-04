Autos 0km: arranque de 2026 con más oferta importada y subas de precios moderadas + Seguir en









Tras un 2025 con ventas en fuerte alza, el mercado inicia el nuevo año con mayor competencia, más modelos del exterior y ajustes de valores más contenidos.

Automotrices aumentaron los precios de los autos en el inicio de 2026

Luego de cerrar 2025 con un crecimiento del 48% en las ventas de autos nuevos frente a 2024, el mercado automotor argentino comienza 2026 con expectativas elevadas y un escenario marcado por una competencia cada vez más intensa. El principal motor de este nuevo ciclo será el mayor protagonismo de los vehículos importados, que ganaron terreno de manera sostenida en los últimos meses.

Este cambio de tendencia se empezó a consolidar tras cuatro años de restricciones a las importaciones. Hasta fines de 2023, alrededor del 70% de los 0km vendidos eran de producción nacional. Sin embargo, con el cambio de política económica y la llegada del nuevo gobierno, esa relación se revirtió. Hacia el cierre de 2025, los autos importados ya superaban a los fabricados localmente y hoy representan más del 60% de las ventas totales.

autos concesionarias 0km Hacia el cierre de 2025, los autos importados ya superaban a los fabricados localmente y hoy representan más del 60% de las ventas totales. Depositphotos Uno de los factores clave fue la eliminación del arancel extrazona del 35% para vehículos híbridos y eléctricos, una medida que habilitó un cupo anual de 50.000 unidades. Parte de ese volumen ya comenzó a ingresar al país y otra tanda, correspondiente a 2026, empezará a llegar desde febrero, con fuerte presencia de modelos de origen chino.

Qué automotrices aumentaron los valores de los 0km Para los consumidores, este escenario se tradujo en mayores descuentos y bonificaciones, que en algunos casos alcanzaron el 20% sobre los precios de lista. En paralelo, los aumentos promedio de los 0km durante 2025 rondaron el 37%, levemente por encima de la inflación, aunque hacia fin de año las subas mensuales comenzaron a desacelerarse.

En el inicio de 2026, las automotrices ya comunicaron ajustes más moderados. Toyota aplicó incrementos promedio del 2,1%, Stellantis se movió entre 0,8% y 1,6% según la marca, General Motors ajustó hasta 2,5% en algunos modelos y Ford promedió un 1%. Honda, en cambio, decidió no modificar sus precios. Todo indica que, si la inflación y el tipo de cambio se mantienen estables, los aumentos de este año serán menores a los del período anterior.