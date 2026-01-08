SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

8 de enero 2026 - 18:47

Más de 40 vuelos se verán afectados este viernes por tareas de mantenimiento en la pista principal de Ezeiza

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini realizará obras que obligarán a suspender despegues y aterrizajes durante casi cuatro horas este viernes, en pleno recambio turístico de verano

Suspenden despegues y aterrizajes en Ezeiza por obras.

Según informó Aeropuertos Argentina, las operaciones de aterrizaje y despegue estarán completamente detenidas entre las 13.55 y las 17.40, franja horaria definida por tratarse del momento de menor actividad en la terminal. Aun así, la medida tendrá impacto directo sobre la programación habitual.

Más de 40 vuelos afectados por obras en Ezeiza

En total, se verán alcanzados 41 vuelos, en su mayoría domésticos e internacionales de corto alcance. Desde la administración aeroportuaria explicaron que, en coordinación con las compañías aéreas, algunas operaciones puntuales serán trasladadas al Aeroparque Jorge Newbery, mientras que otras serán reprogramadas para minimizar las demoras y ofrecer alternativas a los pasajeros.

La ANAC señaló que las tareas de mantenimiento preventivo fueron planificadas y consensuadas entre el organismo, el concesionario y las aerolíneas, con el objetivo de reducir el impacto operativo y garantizar condiciones de seguridad en la pista.

Desde Ezeiza recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y consultar con cada aerolínea ante posibles cambios de horario, cancelaciones o traslados a otras terminales.

Las líneas aéreas que operan en la terminal fueron notificadas con antelación y participaron de un análisis conjunto para definir la franja horaria de menor impacto operativo. En ese marco, coincidieron en que el horario establecido es el más adecuado para reducir la afectación a los pasajeros, especialmente en plena temporada estival.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza es el más importante del país y cuenta con infraestructura apta para la operación de aeronaves de gran porte, lo que lo posiciona como el principal nodo aéreo del país.

Entre enero y noviembre de 2025, por la terminal transitaron 10.761.667 pasajeros -2.980.105 en vuelos domésticos y 7.781.562 en internacionales-, lo que representa un incremento del 4,38% en comparación con el mismo período de 2024. Actualmente, en el aeropuerto operan 29 líneas aéreas que conectan a la Argentina con destinos de todo el mundo.

