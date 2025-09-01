Las 10 motos más vendidas en agosto 2025: los modelos que lideraron el mes







Los datos de ACARA indican que el acumulado anual sigue siendo muy positivo: entre enero y agosto se transfirieron 415.237 motos, un incremento del 38,9% respecto a los 298.934 vehículos registrados en el mismo período de 2024.

La Honda Wave lideró el mercado de agosto

El mercado de motovehículos en la Argentina mantiene un ritmo activo y competitivo. Según datos de ACARA, durante agosto de 2025, la Honda Wave 110 volvió a liderar las ventas con 5.327 unidades, representando un 9,8% del mercado y acumulando 36.450 unidades en lo que va del año. Le sigue de cerca la Gilera Smash con 5.121 unidades y un crecimiento interanual del 12,5%, mientras que la Keller KN110-8 completa el podio con 4.153 unidades, mostrando un alza del 14,9% respecto al mismo período de 2024.

El cuarto lugar lo ocupa la Motomel B110 con 3.614 unidades, aunque registra una baja interanual del 20,6%. La Mondial LD 110 Max, en cambio, destaca como la gran sorpresa del mes: con 1.815 unidades patentadas, creció un 45,9% y consolidó su ingreso al top five.

Completan el ranking de las diez motos más vendidas la Corven Energy 110 (1.723 unidades), la Zanella ZB 110 (1.392), la Zanella ZB 110 RT (1.346), la Motomel S2 150 (1.195) y la Corven Energy 110 by Corven (1.170). Este grupo concentra las opciones más demandadas por los usuarios, combinando modelos de larga trayectoria y novedades que se posicionan rápidamente en el mercado.

Entre las siguientes cinco motos más vendidas se encuentran la Honda GLH 150 con 1.021 unidades, la Motomel CX 150 con 896, la Honda Navi con 734, la Honda XR150L con 733 y la Honda XR300L Tornado, cerrando un listado que evidencia tanto la fortaleza de Honda como la diversificación de marcas y modelos que buscan captar a los consumidores argentinos.

El mercado de motovehículos sigue mostrando cambios en las preferencias, con marcas tradicionales manteniendo su liderazgo y nuevas opciones ganando terreno gracias a diseños renovados, eficiencia y relación precio-calidad. Las 10 motos más vendidas en agosto Honda Wave 110 (5.327 unidades) Gilera Smash (5.121 unidades) Keller KN110-8 (4.153 unidades) Motomel B110 (3.614 unidades) Mondial LD 110 Max (1.815 unidades) Corven Energy 110 (1.723 unidades) Zanella ZB 110 (1.392 unidades) Zanella ZB 110 RT (1.346 unidades) Motomel S2 150 (1.195 unidades) Corven Energy 110 by Corven (1.170 unidades)

