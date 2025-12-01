El patentamiento de motos cayó en noviembre y alcanzó las 45.004 unidades registradas + Seguir en









El número significa una caída en términos mensuales -del 28,7%- ya que en octubre se habían registrado 63.155 unidades.

El patentamiento de motos sufrió una significativa caída en noviembre.

En 2025, ya se llevan patentadas 582.981 motos en todo el país, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). El último informe, correspondiente a noviembre, señala en que en este mes, se patentaron 45.004 unidades, lo que representa una baja interanual del 10,3% ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 50.173 unidades.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El número también significa una caída en términos mensuales -del 28,7%- ya que en octubre se habían registrado 63.155 unidades.

De todas formas, en el acumulado anual hubo una significativa mejora respecto al año pasado: se patentaron 582.981 unidades, un 33,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 436.001.

Patentamientos de motos: las marcas y modelos más elegidos en noviembre Por otro lado, el informe realizado por ACARA también señala que no hubo cambios significativos en las marcas más elegidas. Honda siguió liderando el mercado con 8.597 unidades, seguida por Gilera con 6.314, que llegó a estar cuarta en marzo, y por Motomel, que con 5.168, sigue en la tercera posición. En el cuarto puesto, al revés de lo que había pasado en agosto, sigue Zanella con 4.277 y Keller con 3.883 cierra el top five.

En cambio, sí hubo una importante modificación en cuanto al modelo más patentado. Después de tres meses segunda retomó en noviembre a la primera posición la Gilera Smash, con 4.413, dejando en el segundo puesto a la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, con 4.261 unidades. Se mantiene en el tercer escalón, la Keller KN 110-8, con 3.324, lo que hizo que la Motomel B110, con 2.779 continúe en el cuarto puesto. La novedad de septiembre, que se mantuvo también en octubre, había sido el retorno al top five de la Corven Energy 110 by Corven, que con 2.538 unidades trepó al quinto puesto y allí continuó el mes pasado.