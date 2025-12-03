Renault Kardian y Volkswagen Taos: cinco estrellas en Latin NCAP y avances en seguridad en la región + Seguir en









Dos referentes de la prevención automotriz en América Latina alcanzaron cinco estrellas en el reconocido programa, combinando protección de ocupantes, peatones y tecnologías avanzadas de asistencia.

El Renault Kardian consiguió la máxima puntuación en seguridad

Renault Kardian MY25 y Volkswagen Taos lograron la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Latin NCAP, consolidándose como referentes de protección y tecnologías de asistencia en América Latina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por qué fueron destacados Renault Kardian y Volkswagen Taos El Renault Kardian, producido en Brasil, alcanzó este hito tras la incorporación del Frenado Autónomo de Emergencia para Usuarios Vulnerables (AEB VRU), que detecta peatones y ciclistas. El modelo obtuvo 83,41% en protección de ocupante adulto, 82,92% en ocupante infantil, 72,96% en peatones y usuarios vulnerables, y 83,78% en asistencia a la seguridad.

RENAULT-KARDIAN-ARGENTINA El Renault Kardian, producido en Brasil, alcanzó este hito tras la incorporación del Frenado Autónomo de Emergencia para Usuarios Vulnerables (AEB VRU), que detecta peatones y ciclistas. Equipado con seis airbags, Control Electrónico de Estabilidad (ESC) y estructuras reforzadas, mostró un desempeño sobresaliente en impactos frontales y laterales. Desde diciembre de 2025, la versión Evolution 200 EDC amplía sus sistemas de asistencia (ADAS), incluyendo alerta de colisión frontal, frenado autónomo para vehículos, peatones y ciclistas, control de velocidad crucero adaptativo y otras tecnologías que refuerzan la seguridad activa y pasiva.

Por su parte, Volkswagen Taos, producido en México sobre la plataforma MQB, repitió su resultado de 2021 obteniendo cinco estrellas según los protocolos 2020–2025. En todas sus versiones, Taos ofrece seis airbags (frontales, laterales y de cortina), ABS, ESC, cámara de visión trasera y aceros de ultra alta resistencia en zonas críticas. Su equipamiento incluye frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, Lane Assist, Travel Assist, detector de punto ciego, Rear Cross Traffic Alert, Light Assist, control de crucero adaptativo, limitador de velocidad y Emergency Assist, complementado con sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

taos Por su parte, Volkswagen Taos, producido en México sobre la plataforma MQB, repitió su resultado de 2021 obteniendo cinco estrellas según los protocolos 2020–2025. Ambos vehículos reflejan el compromiso de Renault y Volkswagen por democratizar tecnologías avanzadas de seguridad y asistencia, asegurando altos estándares de protección en ocupantes, niños y peatones. Estos logros marcan un avance en la estrategia de la industria para ofrecer modelos seguros, confiables y con equipamiento de vanguardia en el mercado latinoamericano.