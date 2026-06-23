Llega la moto más personalizable de Royal Enfield: así es la Goan Classic 350

La marca presentó la Goan Classic 350, un modelo que combina estética retro, personalización y mecánica confiable, con un precio competitivo dentro del segmento.

La firma Royal Enfield sumó una nueva propuesta a su portfolio en el país con la llegada de la Goan Classic 350 , una moto que propone una interpretación moderna del estilo clásico con fuerte foco en la personalización. El lanzamiento se realizó durante una nueva edición del Ride Experience , el evento propio de la marca para clientes y entusiastas.

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Inspirada en la cultura custom que floreció en Goa entre los años 70 y 80 , esta versión incorpora detalles distintivos como guardabarros recortados, manubrio elevado tipo ape-hanger y asiento individual flotante , elementos que refuerzan su identidad visual única.

La nueva propuesta está disponible en versiones Trip Teal, Rave Red y Shack Black , con terminaciones que incluyen llantas con rayos anodizados , iluminación full LED y una gama de accesorios que amplía las posibilidades de personalización.

Más allá de su estética, mantiene la base técnica de la reconocida plataforma J-Series , con un motor monocilíndrico de 349 cc , capaz de entregar 20,2 CV y 27 Nm de torque , ofreciendo una conducción suave y progresiva tanto en ciudad como en ruta.

La nueva propuesta está disponible en versiones Trip Teal, Rave Red y Shack Black, con terminaciones que incluyen llantas con rayos anodizados, iluminación full LED y una gama de accesorios que amplía las posibilidades de personalización.

La ergonomía también juega un papel clave: posición relajada, asiento bajo y manejo accesible, características que la convierten en una opción atractiva para quienes buscan ingresar al mundo custom.

Según explicó Christian Parodi, Brand Manager de Grupo Simpa para la marca en Argentina, el modelo apunta a quienes valoran la libertad de expresión sobre dos ruedas sin resignar confiabilidad mecánica.

La Goan Classic 350 ya se comercializa en la red oficial con un precio sugerido de $7.900.000, posicionándose como una alternativa competitiva dentro del segmento de motos de estilo retro personalizado.