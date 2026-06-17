Fuerte impulso del mercado de motos: la producción nacional domina los patentamientos

En la primera quincena se patentaron más de 34.000 unidades, con clara hegemonía de producción local y fuerte concentración en modelos de uso urbano.

El mercado de motos se mantiene estable en el país

El mercado de motovehículos en la Argentina comenzó junio con un marcado dinamismo y un claro sesgo hacia la producción nacional. Según datos de la CAFAM , durante la primera quincena del mes se patentaron 34.158 motos en todo el país , con una participación abrumadora de unidades de origen local.

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En detalle, 33.036 motos corresponden a fabricación nacional , mientras que apenas 1.122 unidades fueron importadas , lo que reafirma el peso de la industria local en el abastecimiento del mercado interno.

Uno de los datos más relevantes del período es la fuerte concentración en motos de baja cilindrada, especialmente en el rango de 101 a 250 cc , que representa el 91,1% del total del mercado con 31.130 unidades patentadas .

Este comportamiento refleja una tendencia consolidada en la Argentina: la preferencia por vehículos accesibles, económicos y funcionales para el transporte urbano diario.

En segundo lugar aparecen las motos de 251 a 500 cc , con 1.623 unidades (4,8%) , seguidas por el segmento de 501 a 800 cc , que alcanza 756 patentamientos (2,2%) , confirmando su carácter más exclusivo dentro del mercado.

Las CUB lideran con amplia ventaja

En cuanto a la distribución por categorías, el liderazgo es contundente para las motos tipo CUB Underbone, que superaron las 20.893 unidades y concentraron el 61,2% del total.

Muy por detrás se ubican las categorías Street y On Off, que comparten el segundo escalón con 6.173 unidades (18,1%) y 5.563 unidades (16,3%), respectivamente.

Motos Movilidad Urbana Según datos de la CAFAM, durante la primera quincena del mes se patentaron 34.158 motos en todo el país, con una participación abrumadora de unidades de origen local.

Por su parte, los Scooters continúan siendo un segmento minoritario, con apenas 998 patentamientos (2,9%), aunque mantienen su presencia en nichos urbanos específicos.

Buenos Aires, el gran motor del mercado

A nivel geográfico, la provincia de Buenos Aires continúa siendo el principal polo de patentamientos, con 9.952 unidades, lo que equivale al 29,1% del total nacional.

La región centro también muestra un peso significativo: Santa Fe registró 3.508 motos (10,3%) y Córdoba sumó 2.857 unidades (8,4%), alcanzando en conjunto el 18,7% del mercado.

En tanto, el norte argentino mantiene una participación relevante, con Tucumán (2.284 unidades, 6,7%) y Chaco (2.155 unidades, 6,3%), que en conjunto representan cerca del 13% de los patentamientos.

Producción nacional, clave del crecimiento

Los datos de la primera quincena de junio confirman que el mercado de motos en Argentina continúa sostenido por la producción local y por la demanda de unidades económicas, prácticas y de bajo consumo.

En un contexto económico desafiante, las motos siguen consolidándose como una alternativa clave de movilidad para miles de usuarios, especialmente en entornos urbanos y periurbanos.