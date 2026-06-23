Jeep regalará autos pero sólo si esta selección gana el Mundial 2026: cómo participar y cuáles son los requisitos

Con la competencia como excusa, la reconocida marca ofrece 100 vehículos gratis, aunque bajo una condición que reduce drásticamente los posibles ganadores.

En una jugada de alto impacto publicitario, Jeep anunció que entregará 100 unidades 0km del Wrangler si la selección de Estados Unidos logra quedarse con el próximo Mundial de fútbol. La acción forma parte de una estrategia que busca capitalizar la visibilidad global del torneo.

Sin embargo, el acceso al premio está lejos de ser masivo. Para participar, los interesados deberán cumplir un requisito tan particular como restrictivo: llevar legalmente el nombre de George Washington , en alusión directa al primer presidente estadounidense, George Washington .

La iniciativa, denominada “All in on America” , fue desarrollada junto a una agencia creativa y apunta a reforzar el perfil patriótico de la marca. Según se informó, solo las primeras 100 personas que se registren con ese nombre podrán acceder al beneficio, siempre y cuando el seleccionado nacional gane el torneo.

El concurso estará habilitado hasta la final del campeonato y está dirigido exclusivamente a residentes en Estados Unidos que puedan acreditar legalmente su identidad.

La iniciativa, denominada “All in on America”, fue desarrollada junto a una agencia creativa y apunta a reforzar el perfil patriótico de la marca.

Desde el grupo Stellantis, al que pertenece la marca, destacaron que la propuesta busca conectar con el público de manera original, emocional y ligada a la historia del país.

Más allá del impacto mediático, en la industria no pasó desapercibido un dato clave: las probabilidades deportivas de que Estados Unidos gane el Mundial son limitadas, lo que convierte a la campaña en una apuesta creativa de alto riesgo pero gran visibilidad.