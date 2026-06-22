Qué colores ayudan a preservar mejor la pintura del auto

Aunque la elección del color suele estar vinculada a preferencias personales, especialistas aseguran que algunas tonalidades ofrecen una mayor resistencia frente al sol, la lluvia y otros factores climáticos.

Elegir el color del auto es clave a la hora de la compra

Al momento de comprar un auto , la mayoría de los conductores presta atención al diseño, el equipamiento o el rendimiento. Sin embargo, existe un aspecto que muchas veces pasa desapercibido y que puede tener un impacto directo en la conservación de la carrocería: el color de la pintura .

Diversos especialistas del sector automotor coinciden en que la tonalidad elegida no solo influye en la estética, sino también en la forma en que el vehículo enfrenta la exposición diaria al sol, la lluvia, el polvo y otros agentes externos.

La explicación se encuentra en la manera en que cada color interactúa con la radiación solar, especialmente con los rayos ultravioleta (UV) , uno de los principales responsables del deterioro de la pintura.

Los tonos claros tienen la capacidad de reflejar una mayor cantidad de luz solar, lo que contribuye a mantener temperaturas más bajas en la superficie del vehículo. Como consecuencia, el desgaste de la pintura suele producirse de forma más lenta.

Entre las opciones más recomendadas por los especialistas aparecen el blanco , el beige , el gris claro , el plateado y algunos tonos de azul claro . Estas tonalidades no solo reflejan mejor la radiación solar, sino que además ayudan a disimular pequeñas rayaduras, manchas y acumulación de suciedad.

Otro beneficio asociado a los colores claros es que permiten mantener una temperatura interior más agradable durante los días de altas temperaturas, reduciendo la absorción de calor por parte de la carrocería.

En el extremo opuesto se encuentran los colores oscuros, especialmente el negro, que absorbe una mayor cantidad de energía solar. Esta condición favorece el aumento de temperatura en la superficie del vehículo y acelera el desgaste de las capas protectoras de la pintura.

china-autos Entre las opciones más recomendadas por los especialistas aparecen el blanco, el beige, el gris claro, el plateado y algunos tonos de azul claro.

Con el tiempo, la exposición constante al sol puede provocar pérdida de brillo, decoloración y un deterioro más evidente del acabado exterior.

Los expertos también advierten que colores intensos y llamativos como el rojo, el amarillo o el naranja pueden experimentar una disminución de su brillo original cuando permanecen largos períodos expuestos a la radiación solar.

Más allá del color elegido, existen algunas prácticas recomendadas para prolongar la vida útil de la pintura. Entre ellas se destacan la aplicación periódica de cera protectora, el uso de tratamientos con tecnología cerámica o reflectante, los lavados regulares y, siempre que sea posible, evitar que el vehículo permanezca durante muchas horas bajo el sol o a la intemperie.

De esta manera, una decisión que suele responder únicamente a criterios estéticos también puede convertirse en una herramienta para preservar mejor el estado general del vehículo y reducir los efectos del desgaste provocado por el clima.