Llega una nueva moto de lujo a la Argentina: cuánto cuesta y por qué marca diferencia + Seguir en









La nueva generación de la touring alemana evoluciona con mejoras en motor, chasis y equipamiento, y ya tiene precios confirmados en el país.

La nueva BMW R 1300 RT

La BMW R 1300 RT desembarca en el mercado local como una de las propuestas más avanzadas dentro del segmento touring, con una actualización integral que apunta a mejorar la experiencia en viajes largos, tanto para el conductor como para el acompañante.

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Equipada con el nuevo motor bóxer de 1300 cc, esta motocicleta desarrolla 145 hp y 149 Nm de torque, combinados con un chasis rediseñado que reduce el centro de gravedad y mejora la estabilidad general. A esto se suma un sistema de suspensión actualizado con Evo Telelever, que optimiza el comportamiento dinámico y las frenadas.

Nueva moto premium de BMW: más confort, tecnología y versiones Uno de los puntos más trabajados en esta evolución es la ergonomía. La posición de manejo fue revisada para ofrecer mayor control sin resignar comodidad, mientras que el asiento del acompañante se amplió para mejorar la habitabilidad en trayectos largos. Además, el rediseño del carenado permite una mejor protección aerodinámica sin perder ventilación.

En materia de equipamiento, la BMW R 1300 RT incorpora una completa dotación tecnológica desde su versión base, incluyendo pantalla TFT de 10,25 pulgadas, control de velocidad crucero, ABS Pro, puños calefactables, sistema de audio y múltiples asistencias a la conducción.

P90612949_lowRes_bmw-motorrad-present Uno de los puntos más trabajados en esta evolución es la ergonomía. La posición de manejo fue revisada para ofrecer mayor control sin resignar comodidad, mientras que el asiento del acompañante se amplió para mejorar la habitabilidad en trayectos largos. La gama en la Argentina queda conformada por cuatro versiones:

BMW R 1300 RT Alpine White : desde u$s44.900

: desde BMW R 1300 RT Triple Black : u$s46.550

: BMW R 1300 RT Impulse : u$s48.660

: BMW R 1300 RT Option 719 Blue Ridge Mountain: u$s50.300 Todas las variantes pueden sumar opcionales como el asistente de cambio automático (ASA), mejoras en el sistema de audio y paquetes tecnológicos avanzados. Con esta renovación, BMW Motorrad refuerza su liderazgo en el segmento de motos de larga distancia, combinando prestaciones, confort y tecnología en una propuesta pensada para recorrer miles de kilómetros con máxima comodidad.

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