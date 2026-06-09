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9 de junio 2026 - 09:02

Los autos 0km más baratos de junio: cuáles son y cuánto cuestan en la Argentina

Con precios actualizados, el ranking de los vehículos más accesibles del país incluye modelos nacionales, importados y hasta un eléctrico. Las opciones apuntan al uso urbano y a quienes buscan su primer vehículo.

El mercado automotor continúa moviéndose&nbsp;

El mercado automotor continúa moviéndose 

Los valores de los autos 0km volvieron a moverse en junio y el mercado ya tiene definido el nuevo mapa de los modelos más accesibles en Argentina. En un contexto de alta competencia y mayor oferta, el listado reúne alternativas nacionales e importadas, con fuerte foco en vehículos urbanos, de bajo consumo y costos contenidos.

En este escenario, el Renault Kwid se mantiene como el auto más barato del país, aunque comienza a sentir la presión de nuevos competidores, especialmente importados y de origen chino, que achican la brecha de precios.

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Los 10 autos más baratos de la Argentina

  1. Renault Kwid — $25.710.000
  2. JMEV Easy EV — $27.310.500
  3. Hyundai HB20 — $27.600.000
  4. Fiat Mobi — $28.000.000
  5. Suzuki Swift Hybrid — $30.462.900
  6. Fiat Argo — $30.700.000
  7. Peugeot 208 Active — $31.460.000
  8. Chevrolet Onix LT 1.0 — $31.500.000
  9. Fiat Cronos Live — $31.600.000
  10. Citroën C3 VTi Feel — $32.170.000

El más accesible del mercado

El liderazgo sigue en manos del Renault Kwid, un citycar importado de Brasil que se posiciona como la puerta de entrada al 0km. Su propuesta combina tamaño compacto, consumo reducido y mantenimiento económico, atributos clave en el segmento de entrada. Además, es uno de los pocos modelos que todavía se ubica por debajo de los $26 millones, una referencia que gran parte del mercado ya dejó atrás.

Fuerte presencia de Stellantis

El grupo Stellantis domina el ranking con la mayor cantidad de modelos. Entre las marcas que integran su portfolio aparecen:

  • Fiat Mobi
  • Fiat Argo
  • Fiat Cronos
  • Citroën C3
  • Peugeot 208

Esta presencia refleja la estrategia del grupo de cubrir el segmento económico con múltiples opciones, tanto nacionales como importadas.

La sorpresa: un eléctrico entre los más baratos

El dato más llamativo del listado es la irrupción del JMEV Easy EV, que se posiciona como el segundo vehículo más económico del país y el eléctrico más accesible. Con un precio de $27.310.500, este modelo importado desde China se ubica por delante de varios autos tradicionales a combustión.

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El dato más llamativo del listado es la irrupción del JMEV Easy EV, que se posiciona como el segundo vehículo más económico del país y el eléctrico más accesible.

El dato más llamativo del listado es la irrupción del JMEV Easy EV, que se posiciona como el segundo vehículo más económico del país y el eléctrico más accesible.

Su presencia confirma una tendencia incipiente: los autos eléctricos comienzan a bajar de precio y a ganar terreno en los segmentos de entrada, algo que hasta hace poco parecía lejano en el mercado argentino.

Para acceder a un auto nuevo dentro del rango más bajo del mercado, hoy se necesita entre $25,7 millones y $32,2 millones, dependiendo del modelo.

Si bien los valores siguen siendo elevados, la combinación de mayor competencia, ajustes de precios y llegada de nuevos importados permitió ampliar la oferta en el segmento económico, especialmente en autos compactos pensados para el uso diario en ciudad.

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