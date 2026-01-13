En el inicio de 2026, los precios de los autos 0km registraron aumentos promedio cercanos al 1%, una suba inferior a la inflación mensual estimada.
Los 10 autos 0km más baratos del mercado en enero de 2026: la lista completa de modelos y precios
Las automotrices arrancaron el año con ajustes moderados, por debajo de la inflación prevista, y el ranking de los modelos más baratos muestra una brecha cada vez más corta entre el primero y el décimo.
Las ventas de autos eléctricos cerraron el año con una suba del 146,7% y marcaron un nuevo récord
Las automotrices activaron la temporada de verano y exhibieron lo que viene en 2026
La estrategia apunta a sostener el nivel de ventas en un contexto de mayor competencia, especialmente por la ampliación de la oferta de modelos compactos y citycars, muchos de ellos de origen brasileño y chino. Incluso, una marca decidió bajar el precio de su modelo de entrada.
Este escenario volvió a achicar la diferencia entre el vehículo más económico y el más caro del ranking, que hoy reúne opciones de los segmentos A y B, además de un SUV compacto. A continuación, el listado actualizado con
Los 10 autos 0km más baratos de enero de 2026 en la Argentina
1-Renault Kwid – $25.540.000
Se mantiene como el 0 km más barato del país. Importado de Brasil, pertenece al segmento A y se ofrece en dos versiones con el mismo precio. Utiliza un motor 1.0 de tres cilindros y 66 CV, con caja manual de cinco marchas.
2-Fiat Mobi – $27.070.000
El citycar de Fiat ocupa el segundo lugar con su versión Trekking. Fabricado en Brasil, monta un motor 1.0 de cuatro cilindros y 70 CV, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.
3-Hyundai HB20 – $27.600.000
Es el modelo más accesible del segmento B. Llega desde Brasil en versiones hatch y sedán, todas con motor 1.6 aspirado de 123 CV y caja manual de seis marchas en la variante de entrada.
4-Fiat Argo – $29.780.000
Importado de Brasil, el hatchback suma desde enero una opción automática, aunque la versión más barata mantiene el motor 1.3 de 99 CV con caja manual.
5-Fiat Cronos – $30.960.000
Es el auto de producción nacional más económico. Fabricado en Córdoba, ofrece cuatro versiones con motor 1.3 de 99 CV, tanto con caja manual como automática CVT.
6-Citroën C3 – $31.040.000
Desarrollado para la región y producido en Brasil, el C3 de entrada equipa un motor 1.6 de 115 CV con transmisión manual.
7-Peugeot 208 – $31.140.000
Segundo modelo nacional del ranking, fabricado en El Palomar. La versión base combina motor 1.6 de 115 CV con caja manual de cinco marchas.
8-Chevrolet Onix – $31.505.900
Importado de Brasil, el Onix más accesible utiliza motor 1.0 turbo de 116 CV y caja manual, compartiendo mecánica con el resto de la gama.
9-Citroën Basalt – $31.930.000
El SUV más barato del mercado. Con diseño fastback, ofrece versiones con motor 1.6 aspirado y caja manual como opción de entrada.
10-Toyota Yaris – $33.285.000
Cierra el ranking el auto más vendido de 2025. Todas sus versiones son hatchback y cuentan exclusivamente con caja automática CVT.
