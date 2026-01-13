Los 10 autos 0km más baratos del mercado en enero de 2026: la lista completa de modelos y precios

Las automotrices arrancaron el año con ajustes moderados, por debajo de la inflación prevista, y el ranking de los modelos más baratos muestra una brecha cada vez más corta entre el primero y el décimo.

Los autos 0km más económicos del país

En el inicio de 2026, los precios de los autos 0km registraron aumentos promedio cercanos al 1%, una suba inferior a la inflación mensual estimada.

La estrategia apunta a sostener el nivel de ventas en un contexto de mayor competencia, especialmente por la ampliación de la oferta de modelos compactos y citycars, muchos de ellos de origen brasileño y chino. Incluso, una marca decidió bajar el precio de su modelo de entrada.

Este escenario volvió a achicar la diferencia entre el vehículo más económico y el más caro del ranking, que hoy reúne opciones de los segmentos A y B, además de un SUV compacto. A continuación, el listado actualizado con

Se mantiene como el 0 km más barato del país. Importado de Brasil, pertenece al segmento A y se ofrece en dos versiones con el mismo precio. Utiliza un motor 1.0 de tres cilindros y 66 CV, con caja manual de cinco marchas.

KWID

2-Fiat Mobi – $27.070.000

El citycar de Fiat ocupa el segundo lugar con su versión Trekking. Fabricado en Brasil, monta un motor 1.0 de cuatro cilindros y 70 CV, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.

3-Hyundai HB20 – $27.600.000

Es el modelo más accesible del segmento B. Llega desde Brasil en versiones hatch y sedán, todas con motor 1.6 aspirado de 123 CV y caja manual de seis marchas en la variante de entrada.

4-Fiat Argo – $29.780.000

Importado de Brasil, el hatchback suma desde enero una opción automática, aunque la versión más barata mantiene el motor 1.3 de 99 CV con caja manual.

El modelo Argo de Fiat fue uno de los señalados por la oficina gubernamental por tener desperfecto.

5-Fiat Cronos – $30.960.000

Es el auto de producción nacional más económico. Fabricado en Córdoba, ofrece cuatro versiones con motor 1.3 de 99 CV, tanto con caja manual como automática CVT.

6-Citroën C3 – $31.040.000

Desarrollado para la región y producido en Brasil, el C3 de entrada equipa un motor 1.6 de 115 CV con transmisión manual.

7-Peugeot 208 – $31.140.000

Segundo modelo nacional del ranking, fabricado en El Palomar. La versión base combina motor 1.6 de 115 CV con caja manual de cinco marchas.

8-Chevrolet Onix – $31.505.900

Importado de Brasil, el Onix más accesible utiliza motor 1.0 turbo de 116 CV y caja manual, compartiendo mecánica con el resto de la gama.

9-Citroën Basalt – $31.930.000

El SUV más barato del mercado. Con diseño fastback, ofrece versiones con motor 1.6 aspirado y caja manual como opción de entrada.

10-Toyota Yaris – $33.285.000

Cierra el ranking el auto más vendido de 2025. Todas sus versiones son hatchback y cuentan exclusivamente con caja automática CVT.