La venta de autos usados cerró 2025 con récord histórico: qué modelos lideraron el ranking y cuáles son las provincias que más operaciones tuvieron + Seguir en









Las operaciones de vehículos de segunda mano superó las expectativas y rompió la marca de 2013 que estaba vigente. El sector mira a 2026 con expectativas mixtas entre crecimiento y desafíos por las tasas de crédito.

El 2025 se consolidó como el mejor año de la historia para la venta de autos usados en Argentina, con casi 1,9 millones de unidades transferidas, pese a la dificultad para acceder a líneas de crédito favorables y con un fuerte protagonismo de modelos populares. Foto: Infobae

El mercado de autos usados en la Argentina cerró 2025 con un récord histórico, informaron desde el sector. A lo largo del año se comercializaron 1.887.024 vehículos de segunda mano, lo que representa un crecimiento de 8,12% respecto a 2024 (1.745.335 unidades) y supera la marca previa, registrada en 2013 con 1.855.032 operaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dato surge del relevamiento de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), donde destacaron que el resultado “muestra que el mercado de autos usados está más vivo que nunca”, aun en un contexto donde las "tasas de financiamiento todavía no se alinean con las necesidades del sector”.

Venta de autos usados: diciembre y dinámica mensual Aunque diciembre de 2025 cerró con 151.994 unidades vendidas, una baja de 5,32% respecto al mismo mes de 2024 (160.539 unidades), la comparación con noviembre mostró un crecimiento mensual fuerte: 15,07% más operaciones.

Estos números reflejan la variabilidad del mercado en los últimos tramos del año, influenciada tanto por la estacionalidad como por las condiciones económicas del país.

los-autos-usados-mas-vendidos-en-argentina-durante-mayo-2021-1183339.jpg El sector confía en que la combinación de herramientas tecnológicas, mejores condiciones de financiación y expectativas de consumo permitirán sostener la tendencia positiva en 2026. Modelos más elegidos y preferencias del consumidor En el ranking de modelos usados más vendidos a lo largo de 2025, el Volkswagen Gol y Gol Trend encabezó con 104.581 unidades comercializadas, consolidándose como el vehículo preferido por los compradores.

Completan la lista otros modelos populares como la Toyota Hilux (74.097 unidades), el Chevrolet Corsa y Classic (55.501) y la VW Amarok (50.957), reflejando una mezcla de vehículos compactos y pickups en la demanda del mercado de segunda mano. Panorama regional: provincias con mayor crecimiento El informe sectorial también mostró que todas las provincias registraron crecimiento interanual en 2025, con especial dinamismo en regiones del interior: Formosa, Santiago del Estero y Neuquén lideraron las variaciones más altas, seguidas por catálogos amplios en otras jurisdicciones. Expectativas y retos para 2026 para el mercado de autos usados De cara al 2026, desde la CCA destacaron que el principal desafío sigue siendo mejorar el acceso al crédito con tasas adecuadas, una herramienta clave para sostener y potenciar el ritmo de ventas. Príncipe remarcó que será necesario esperar al primer semestre para observar tendencias claras sobre cómo evolucionará el mercado en el año que comienza, aunque el récord de 2025 dejó una base sólida de actividad.