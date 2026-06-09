Autos importados desde EEUU sin arancel: cómo funcionará el nuevo esquema y qué modelos podrían llegar

El acuerdo entre ambos países habilita un cupo anual de 10.000 vehículos sin pagar el 35%. El sector analiza su impacto en precios y oferta.

El acuerdo comercial firmado entre la Argentina y Estados Unidos comienza a tomar forma concreta y promete generar cambios relevantes en el mercado automotor local. Uno de sus puntos centrales establece la posibilidad de importar vehículos fabricados en territorio estadounidense sin pagar el arancel extrazona del 35% , una medida que podría ampliar la oferta y modificar la estructura de precios .

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El entendimiento bilateral, que aún espera su reglamentación definitiva, se enmarca en un proceso más amplio de apertura comercial impulsado por el Gobierno. En ese contexto, las automotrices ya evalúan qué modelos podrían incorporar al país bajo este nuevo régimen.

El esquema prevé un cupo de 10.000 unidades anuales , que serán asignadas bajo el criterio de “first come, first served” . Es decir, el beneficio se otorgará por orden de presentación de las solicitudes de importación hasta agotar el límite establecido.

El alcance del acuerdo incluye automóviles, SUV, pick ups y utilitarios livianos con motorizaciones nafteras, diésel, híbridas o eléctricas, siempre que sean producidos en Estados Unidos.

Uno de los aspectos más relevantes es que la Argentina reconocerá las normas y emisiones vigentes en Estados Unidos, evitando ensayos locales adicionales. Esto permitirá reducir tiempos y costos de homologación , facilitando la llegada de modelos que hasta ahora no tenían presencia en el mercado local.

En el segmento de pick ups, el acuerdo introduce condiciones específicas que favorecen a las denominadas full size, como la Toyota Tundra, al exigir dimensiones mínimas y caja de carga separada. De esta manera, se evita una competencia directa con las camionetas medianas producidas en el país.

tahoe Entre los SUV más mencionados aparecen el Chevrolet Tahoe y el Chevrolet Suburban, dos modelos que General Motors ya mostró en acciones de marketing para medir el interés del público.

Entre los SUV más mencionados aparecen el Chevrolet Tahoe y el Chevrolet Suburban, dos modelos que General Motors ya mostró en acciones de marketing para medir el interés del público. En el segmento premium, también se analiza la posible llegada del Mercedes-Maybach GLS.

Más allá de los nuevos productos, el impacto también podría sentirse en modelos que ya se comercializan en Argentina. La eliminación del arancel permitiría reducir costos de importación en vehículos que logren ingresar dentro del cupo.

En ese sentido, Ford ya dio señales con ajustes en su gama. El Ford Mustang GT registró una baja significativa de precio, al igual que el Ford Mustang Dark Horse, en un contexto donde también influyó la eliminación de impuestos internos.

Otros modelos que podrían verse beneficiados incluyen la Ford F-150, la Honda CR-V y varios SUV de BMW producidos en Estados Unidos.

Mientras tanto, el sector permanece atento a la reglamentación final, que definirá los aspectos operativos del sistema. Una vez implementado, el nuevo esquema podría reconfigurar la oferta disponible y generar mayor competencia en segmentos clave del mercado argentino.