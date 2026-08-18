Polémica en Chubut: un padre grabó a su hija de 9 años manejando y lo publicó en redes + Agregar ámbito en









El episodio ocurrió en Lago Puelo y quedó registrado en un video que el hombre compartió en redes. La escena generó críticas por la imprudencia.

El episodio ocurrió en Lago Puelo, Chubut, durante un paseo familiar.

Un padre filmó a su hija de nueve años mientras conducía un auto por la vía pública en Lago Puelo, Chubut, y luego publicó el video en redes sociales. La situación ocurrió durante un paseo familiar y generó un fuerte repudio entre los usuarios por el riesgo al que fueron expuestos los menores.

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El episodio fue registrado mientras el hombre se encontraba junto a sus hijos dentro del vehículo. En las imágenes también se observa a otro niño que viajaba en el auto mientras la menor permanecía frente al volante.

El padre publicó en redes sociales el video registrado durante el recorrido. X La nena manejaba mientras su padre la filmaba El video muestra a la niña de nueve años al mando del vehículo mientras su padre registra la situación con su teléfono. Durante la grabación, el otro menor que se encontraba dentro del auto le pregunta al hombre: “Papi, ¿después puedo manejar yo?”.

El padre responde que el niño todavía no llega a los pedales y explica que su hermana sí puede hacerlo porque tiene mayor alcance. La conversación continúa mientras la menor permanece conduciendo y el hombre sigue grabando la escena.

En medio del recorrido, el padre realiza una broma sobre la situación y afirma: “Me lleva a El Bolsón ahora”. El comentario aparece mientras la niña continúa al volante y el video registra el momento.

Más adelante, el hombre le pregunta a su hija: “¿Cuántos años tenés?”. La menor responde que tiene “Nueve”. El padre continúa con la grabación y, en tono de complicidad, agrega: “¿Y estás manejando? ¿Qué hacés, qué te copiás de tu papá?”. El video generó críticas en redes sociales La publicación del material provocó una fuerte reacción entre los usuarios de redes sociales, que cuestionaron la decisión del padre de permitir que una niña de nueve años manejara un vehículo en la vía pública. El principal eje de las críticas estuvo relacionado con la imprudencia de la situación y el peligro al que quedaron expuestos los menores. El hecho de que el propio adulto registrara el episodio y luego difundiera las imágenes incrementó el rechazo generado por el video.