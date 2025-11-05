Los SUV redefinen el mercado automotor: nuevos líderes y fuerte avance de las marcas chinas







Este segmento continúa siendo uno de los más elegidos por los argentinos, impulsado por el auge de los vehículos provenientes del país asiático.

El mercado argentino de SUV atraviesa un gran crecimiento.

El mercado argentino de SUV atraviesa una transformación profunda. Durante tres años consecutivos, los modelos Chevrolet Tracker, Volkswagen Taos y Toyota Corolla Cross dominaron el segmento con comodidad, impulsados por su fabricación regional y su buena relación entre precio y equipamiento. Sin embargo, el escenario de 2025 cambió drásticamente.

Con la apertura de las importaciones, mayor estabilidad económica y la llegada de nuevos competidores, el liderazgo histórico del trío del Mercosur comenzó a ceder terreno. Mientras el mercado total creció un 34% en lo que va del año, estos tres modelos apenas avanzaron un 9,3%, mostrando señales de estancamiento frente a la ola de lanzamientos y nuevas tecnologías.

El gran protagonista de esta nueva etapa es el Ford Territory, que por segundo mes consecutivo lidera las ventas de SUV en Argentina y ya se ubica quinto en el ranking general de patentamientos. Le siguen el Chevrolet Tracker y el recién llegado Volkswagen Tera, que en solo dos meses logró escalar al podio.

chevrolet-tracker-2025.webp Chevrolet Tracker sigue posicionándose entre los SUV más vendidos en el país. Ranking de SUV más vendidos en octubre de 2025 Ford Territory – 1.709 unidades Chevrolet Tracker – 1.532 Volkswagen Tera – 1.347 Toyota Corolla Cross – 1.339 Peugeot 2008 – 1.251 Volkswagen Taos – 1.141 Renault Kardian – 934 Jeep Compass – 889 Baic BJ30 – 778 Jeep Renegade – 771 El Peugeot 408 y el Baic BJ30 también ganan protagonismo: el primero se perfila como el SUV nacional más competitivo, mientras que el modelo chino logró el mejor desempeño histórico de una marca de ese origen en el país, confirmando que la reconfiguración del segmento ya está en marcha.