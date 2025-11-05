Los autos híbridos que marcan tendencia: los 10 modelos más vendidos del país







Uno de los fenómenos más notables es la expansión de las marcas chinas, que en menos de un año sumaron más de una docena de nuevas automotrices al país.

El Toyota Corolla Cross, uno de los vehículos más vendidos en el país

El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de reactivación marcada por la diversificación y la innovación. Con proyecciones que estiman más de 600.000 unidades vendidas para fines de 2025, las terminales y concesionarias ya sienten el impulso de una demanda renovada.

Uno de los fenómenos más notables es la expansión de las marcas chinas, que en menos de un año sumaron más de una docena de nuevas automotrices al país. Su llegada trajo una amplia oferta de modelos con tecnología híbrida y precios competitivos, lo que las posicionó rápidamente entre las opciones más buscadas.

Paralelamente, crece el interés por las motorizaciones híbridas y eléctricas, un segmento que, aunque todavía representa una porción menor del total, exhibe un crecimiento sostenido y un recambio en los modelos más vendidos.

BJ30_BAIC-Argentina-9 El Baic BJ30 se consolidó como el SUV híbrido más vendido del país. En octubre, el Baic BJ30 se consolidó como el SUV híbrido más vendido del país, con 778 unidades comercializadas, superando al Toyota Corolla Cross (757) y al Toyota Corolla (357). Detrás se ubicaron el Haval H6, el Renault Arkana y el Ford Maverick, entre otros.

El ranking completo de los 10 híbridos más vendidos en octubre Baic BJ30 – 778 unidades Toyota Corolla Cross – 757 Toyota Corolla – 357 Haval H6 – 244 Renault Arkana – 184 Haval Jolion – 173 Ford Maverick – 126 Toyota RAV4 – 92 BMW X3 – 63 Fiat 600 Hybrid – 61 Con precios que van desde los USD 47.500 hasta los 53 millones de pesos, el segmento híbrido se perfila como el nuevo motor del mercado, donde la eficiencia y la tecnología comienzan a marcar el rumbo de las preferencias argentinas.