El mercado de motovehículos en la Argentina continúa con números positivos. En octubre de 2025 se patentaron 61.120 unidades, lo que representa un aumento del 32% en comparación con octubre de 2024, cuando se habían registrado 46.300 motovehículos. Frente al mes anterior, septiembre de 2025, la suba fue de 3,1% (59.310 unidades).
Las 10 motos más vendidas: cuáles son las más elegidas en octubre
El mercado mantiene su tendencia de crecimiento sostenido, impulsado por la preferencia de los usuarios por modelos económicos, confiables y de bajo mantenimiento.
En el acumulado de los primeros diez meses del año, ya se registraron 535.950 unidades, un crecimiento del 38,9% frente a las 385.828 del mismo período de 2024.
El ranking de marcas mantiene a Honda como líder del mercado, con 11.988 unidades, seguida por Gilera (8.217) y Motomel (7.422). Zanella se ubica cuarta (5.972) y Keller completa el top cinco (5.377).
En cuanto a modelos, la Honda Wave 110 se mantiene en la cima por tercer mes consecutivo con 6.025 unidades vendidas. La Gilera Smash sigue segunda con 5.503 unidades, mientras que la Keller KN 110-8 ocupa el tercer escalón con 4.651 unidades. La Motomel B110 se mantiene cuarta (3.783) y la Corven Energy 110 cierra el top five con 3.255 unidades.
Las 10 motos más vendidas en octubre 2025
Honda Wave 110 – 6.025
Gilera Smash – 5.503
Keller KN 110-8 – 4.651
Motomel B110 – 3.783
Corven Energy 110 – 3.255
Honda XR 150 L – 3.100
Zanella ZB 110 – 2.980
Motomel S2 125 – 2.750
Gilera VC 150 – 2.680
Keller KN 150 – 2.500
