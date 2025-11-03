Las 10 motos más vendidas: cuáles son las más elegidas en octubre







El mercado mantiene su tendencia de crecimiento sostenido, impulsado por la preferencia de los usuarios por modelos económicos, confiables y de bajo mantenimiento.

Las ventas de motos volvieron a marcar tendencia en el país

El mercado de motovehículos en la Argentina continúa con números positivos. En octubre de 2025 se patentaron 61.120 unidades, lo que representa un aumento del 32% en comparación con octubre de 2024, cuando se habían registrado 46.300 motovehículos. Frente al mes anterior, septiembre de 2025, la suba fue de 3,1% (59.310 unidades).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, ya se registraron 535.950 unidades, un crecimiento del 38,9% frente a las 385.828 del mismo período de 2024.

El ranking de marcas mantiene a Honda como líder del mercado, con 11.988 unidades, seguida por Gilera (8.217) y Motomel (7.422). Zanella se ubica cuarta (5.972) y Keller completa el top cinco (5.377).

motos zanella.jpg Zanella se ubica cuarta en el ranking de motos más vendidas (5.972) En cuanto a modelos, la Honda Wave 110 se mantiene en la cima por tercer mes consecutivo con 6.025 unidades vendidas. La Gilera Smash sigue segunda con 5.503 unidades, mientras que la Keller KN 110-8 ocupa el tercer escalón con 4.651 unidades. La Motomel B110 se mantiene cuarta (3.783) y la Corven Energy 110 cierra el top five con 3.255 unidades.

Las 10 motos más vendidas en octubre 2025 Honda Wave 110 – 6.025 Gilera Smash – 5.503 Keller KN 110-8 – 4.651 Motomel B110 – 3.783 Corven Energy 110 – 3.255 Honda XR 150 L – 3.100 Zanella ZB 110 – 2.980 Motomel S2 125 – 2.750 Gilera VC 150 – 2.680 Keller KN 150 – 2.500