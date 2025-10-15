Autos: los 10 SUV más baratos en octubre







La popularidad de estos modelos, al igual que la de las pick ups, se ha consolidado en los últimos años, especialmente ante la constante incorporación de nuevos productos al mercado local.

El mercado argentino de SUV mantiene un ritmo de crecimiento sostenido, impulsado por la preferencia de los consumidores por vehículos que combinan espacio, comodidad y prestaciones, sin perder versatilidad. La popularidad de estos modelos, al igual que la de las pick ups, se ha consolidado en los últimos años, especialmente ante la constante incorporación de nuevos productos al mercado local.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre los factores que favorecen esta expansión se encuentran la reactivación de planes de financiación con tasas competitivas y la llegada de modelos recientes que diversifican la oferta, como el Citroën Basalt, Renault Arkana, Ford Everest, Renault Koleos, Volkswagen Tiguan y Volkswagen Tera.

Los 10 SUV más accesibles del país, tomando como referencia las versiones de entrada JAC S2: US$19.900

Citroën Basalt: $29.680.000

Volkswagen Tera: $32.323.650

Nissan Kicks Play: $32.347.300

Renault Kardian: $33.940.000

Fiat Pulse: $34.015.000

Citroën C3 Aircross: $34.120.000

Chevrolet Tracker: $36.544.900

Volkswagen Nivus: $38.325.300

Renault Duster: $38.640.000

El JAC S2 sigue siendo el SUV más económico, mientras que el aumento promedio mensual del segmento fue del 4,7 %. Los mayores incrementos se registraron en la Chevrolet Tracker (+8,5 %), Renault Kardian (+7,5 %) y Renault Duster (+7,5 %), ubicando el precio base promedio de un SUV en $27,4 millones.

jac El JAC S2 sigue siendo el SUV más económico.

En términos de ventas, ACARA informó novedades destacadas: el Ford Territory ingresó al top cinco de los SUV más vendidos, y la Chevrolet Tracker avanzó al segundo lugar. El ranking de los cinco modelos con mayor cantidad de patentamientos entre enero y septiembre quedó así: Toyota Corolla Cross: 15.861 unidades

Chevrolet Tracker: 14.574

Volkswagen Taos: 14.419

Peugeot 2008: 12.801

Ford Territory: 10.441 Estos resultados confirman que el segmento SUV continúa consolidándose como uno de los más dinámicos del mercado automotor argentino, con creciente oferta y fuerte demanda.

El Corolla Cross es uno de los SUV más vendidos en el país