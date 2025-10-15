SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de octubre 2025 - 12:34

Autos: los 10 SUV más baratos en octubre

La popularidad de estos modelos, al igual que la de las pick ups, se ha consolidado en los últimos años, especialmente ante la constante incorporación de nuevos productos al mercado local.

toyota-corolla-cross-1184228.jpg

El mercado argentino de SUV mantiene un ritmo de crecimiento sostenido, impulsado por la preferencia de los consumidores por vehículos que combinan espacio, comodidad y prestaciones, sin perder versatilidad. La popularidad de estos modelos, al igual que la de las pick ups, se ha consolidado en los últimos años, especialmente ante la constante incorporación de nuevos productos al mercado local.

Entre los factores que favorecen esta expansión se encuentran la reactivación de planes de financiación con tasas competitivas y la llegada de modelos recientes que diversifican la oferta, como el Citroën Basalt, Renault Arkana, Ford Everest, Renault Koleos, Volkswagen Tiguan y Volkswagen Tera.

Informate más

Los 10 SUV más accesibles del país, tomando como referencia las versiones de entrada

  • JAC S2: US$19.900

  • Citroën Basalt: $29.680.000

  • Volkswagen Tera: $32.323.650

  • Nissan Kicks Play: $32.347.300

  • Renault Kardian: $33.940.000

  • Fiat Pulse: $34.015.000

  • Citroën C3 Aircross: $34.120.000

  • Chevrolet Tracker: $36.544.900

  • Volkswagen Nivus: $38.325.300

  • Renault Duster: $38.640.000

El JAC S2 sigue siendo el SUV más económico, mientras que el aumento promedio mensual del segmento fue del 4,7 %. Los mayores incrementos se registraron en la Chevrolet Tracker (+8,5 %), Renault Kardian (+7,5 %) y Renault Duster (+7,5 %), ubicando el precio base promedio de un SUV en $27,4 millones.

jac
El JAC S2 sigue siendo el SUV más económico.

En términos de ventas, ACARA informó novedades destacadas: el Ford Territory ingresó al top cinco de los SUV más vendidos, y la Chevrolet Tracker avanzó al segundo lugar. El ranking de los cinco modelos con mayor cantidad de patentamientos entre enero y septiembre quedó así:

  • Toyota Corolla Cross: 15.861 unidades

  • Chevrolet Tracker: 14.574

  • Volkswagen Taos: 14.419

  • Peugeot 2008: 12.801

  • Ford Territory: 10.441

Estos resultados confirman que el segmento SUV continúa consolidándose como uno de los más dinámicos del mercado automotor argentino, con creciente oferta y fuerte demanda.

El Corolla Cross es uno de los SUV más vendidos en el país

