La venta de motos creció 32% interanual y mantiene la tendencia al alza







En el acumulado de los primeros diez meses del año, se alcanzaron 535.950 unidades patentadas, un 38,9% más que en igual período de 2024, cuando se registraron 385.828 motovehículos.

El mercado de motos sigue creciendo en el país

En octubre de 2025 se patentaron 61.120 motovehículos en la Argentina, lo que representa un incremento del 32% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se registraron 46.300 unidades. Comparado con septiembre de 2025, la suba fue del 3,1%, ya que ese mes se habían patentado 59.310 unidades.

Qué modelos de motos lideraron el mes En cuanto a la participación por marcas, los primeros puestos se mantuvieron sin cambios: Honda lideró con 11.988 unidades, seguida por Gilera con 8.217 y Motomel con 7.422. En el cuarto lugar se ubicó Zanella con 5.972 unidades, mientras que Keller cerró el top five con 5.377 motovehículos.

Honda-Wave-110-Gris-Nardo(1) Honda lideró con 11.988 unidades. Respecto a los modelos más vendidos, la Honda Wave 110 continúa en la cima con 6.025 unidades, consolidando su liderazgo por tercer mes consecutivo. La Gilera Smash se mantuvo en el segundo lugar con 5.503 unidades, seguida por la Keller KN 110-8 con 4.651 unidades. La Motomel B110 se ubicó cuarta con 3.783 unidades, mientras que la Corven Energy 110 completó el top five con 3.255 motovehículos, repitiendo su ingreso al ranking del mes anterior.