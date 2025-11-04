Después del reciente anuncio de la producción local de la nueva Ranger híbrida enchufable en 2027, Ford Argentina presentó en Pacheco Hub la nueva Territory híbrida, una SUV mediana que marca un nuevo paso en la estrategia de electrificación de la marca.
Ford Territory híbrida: más potencia, autonomía y tecnología en la nueva era electrificada de la marca
Con una combinación de alto rendimiento, eficiencia y confort, el flamante modelo llega para ampliar la oferta electrificada del óvalo en la Argentina.
Esta versión combina diseño, confort y tecnología con una motorización híbrida completa, ofreciendo una conducción ágil, eficiente y con una autonomía de hasta 1.200 kilómetros con un solo tanque.
Bajo el capó, combina un motor naftero 1.5L turbo de 150 CV con un motor eléctrico de 218 CV, alcanzando una potencia total de 245 CV y 545 Nm de torque, gestionados por una transmisión automática DHT de dos velocidades.
El sistema híbrido inteligente alterna automáticamente entre distintos modos de propulsión (eléctrico, mixto o a combustión) para maximizar el rendimiento y la suavidad de manejo. La batería NCM de 1.8 kWh garantiza durabilidad, seguridad y operación incluso en condiciones extremas.
Cuánto cuesta la nueva Territory
La Territory Híbrida se ofrece en versión Trend, con diseño actualizado, conectividad 4G integrada y el paquete de asistencias Ford Co-Pilot 360.
Fabricada para quienes buscan tecnología y economía, el nuevo SUV llega en cinco colores y precio sugerido de $51.380.000, con garantía de 3 años o 100.000 km y 8 años para la batería híbrida.
