La automotriz china que lleva a EEUU a los tribunales y desafía los aranceles impuestos por Donald Trump

El gigante chino BYD presentó una demanda millonaria para recuperar pagos aduaneros y cuestiona la legalidad del uso de poderes de emergencia para aplicar tarifas a las importaciones.

BYD reclama a Trump por los aranceles impuestos Foto: Ángel Metropolitano

El grupo automotor BYD dio un paso inédito en la disputa comercial entre China y Estados Unidos al presentar una demanda contra el gobierno estadounidense por los aranceles aplicados a sus productos. La acción judicial apunta directamente contra la decisión del entonces presidente Donald Trump de utilizar facultades de emergencia para imponer nuevos impuestos fronterizos.

La causa fue ingresada el 26 de enero ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York, y solicita el reembolso total —por miles de millones de dólares— de los montos ya abonados. Se trata de la primera vez que un fabricante chino de automóviles inicia una demanda de este tipo contra el Estado norteamericano.

Qué reclama BYD a Trump Según el planteo de las filiales estadounidenses de BYD, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no habilita la imposición de aranceles. En su escrito, la compañía subraya que el texto legal “no menciona la palabra arancel ni ningún concepto equivalente”, por lo que considera inválido el fundamento jurídico utilizado por la administración Trump.

El caso avanza en paralelo a la revisión que realiza la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la legalidad general del esquema arancelario. Desde el gobierno, el representante comercial Jamieson Greer reconoció que el fallo podría redefinir todo el sistema vigente, un escenario que BYD sigue de cerca sin quedarse de brazos cruzados.

byd-va.jpg Según el planteo de las filiales estadounidenses de BYD, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no habilita la imposición de aranceles. Foto: Europa Press Aunque BYD no comercializa autos de pasajeros en EEUU, mantiene una presencia industrial relevante: fabrica camiones, autobuses, baterías, paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía. En California, opera una planta en Lancaster con unos 750 empleados, un dato que refuerza la contradicción entre el discurso oficial y la política arancelaria aplicada.

Mientras disputa en los tribunales, la empresa acelera su desarrollo tecnológico. BYD avanza con baterías de estado sólido basadas en sulfuro y con una nueva generación de baterías de sodio, al tiempo que sigue ganando terreno en Europa, donde ya recorta distancia frente a Tesla y marcas tradicionales como Volkswagen.