Mercedes-Benz relanza el Axor en la Argentina: más potencia, eficiencia y capacidad para el transporte de larga distancia

La marca presenta versiones 4x2 y 6x2 con motor OM 460 de hasta 450 CV, transmisión PowerShift 3 Advanced y capacidad para configuraciones de hasta 62 toneladas de PBTC.

El nuevo Mercedes-Benz Axor ya está en el país

En el marco de los 130 años del primer camión del mundo , Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina decidió recuperar uno de los modelos más reconocidos de su portafolio. El regreso del Axor se concreta con una actualización profunda que incorpora mejoras en potencia, tecnología, seguridad y confort para el transporte de carga de media y larga distancia.

La nueva generación llega con tres configuraciones principales: Axor 2038 4x2 chasis , Axor 2038 S 4x2 tractor y Axor 2545 LS 6x2 , diseñadas para operar con distintos tipos de semirremolques o acoplados de hasta cuatro ejes.

Según Roberto Faist , gerente de Marketing y Producto de Mercedes-Benz Camiones , el modelo fue desarrollado para ofrecer mayor eficiencia en el uso diario: “Es un camión moderno, robusto y seguro, pensado para reducir costos operativos y mejorar la rentabilidad de los transportistas”.

Uno de los cambios más importantes está en el tren motriz. El nuevo Axor incorpora el motor Mercedes-Benz OM 460 LA , un bloque de 12,8 litros Euro 5 disponible con 380 y 450 caballos de fuerza . Este propulsor reemplaza al anterior OM 457 y ofrece mayor rendimiento con mejor relación entre consumo y potencia.

El conjunto se complementa con la transmisión automatizada PowerShift 3 Advanced de 12 velocidades , que permite cambios más rápidos y suaves. Además, el sistema incluye distintos modos de conducción: Standard, Económico, Power y Manual , pensados para adaptarse a diferentes condiciones de carga y terreno.

El modelo también incorpora freno motor Top Brake como asistencia adicional para operaciones exigentes.

Cabina renovada y mayor confort para el conductor

La cabina del Axor adopta el lenguaje de diseño de los camiones de ruta de Mercedes-Benz, con una estética más robusta inspirada en modelos como el Arocs. La parrilla frontal más amplia y el nuevo conjunto óptico —con opción de faros LED— refuerzan la presencia del vehículo en carretera.

En el interior, el camión ofrece dos configuraciones de cabina dormitorio: Techo Bajo y Techo Elevado, ambas con suspensión neumática de serie. El túnel central de apenas 200 mm mejora la movilidad dentro del habitáculo y aumenta la sensación de amplitud.

Entre los elementos destacados se encuentran:

Volante multifunción

Arranque por botón con llave de presencia

Asiento neumático con hasta 11 ajustes

Pantalla de instrumentos con sistema EcoSupport para evaluar el estilo de conducción

En materia de seguridad, el camión incorpora de serie EBS, EBD, ABS, ASR, ESP y HSA, además de un sistema eléctrico reforzado con batería de ciclo profundo de 230 Ah, que mejora la confiabilidad del vehículo.

Con el relanzamiento del Axor, Mercedes-Benz Camiones y Buses amplía su oferta dentro del segmento extrapesado, sumándolo a modelos como Accelo, Atego, Actros y Arocs. La compañía cerró el último año con 33,4% de participación en el mercado de camiones en Argentina, y apuesta a seguir creciendo con un portafolio renovado y nuevas soluciones de financiamiento, mantenimiento y conectividad para las flotas de transporte.