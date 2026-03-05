En el marco de los 130 años del primer camión del mundo, Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina decidió recuperar uno de los modelos más reconocidos de su portafolio. El regreso del Axor se concreta con una actualización profunda que incorpora mejoras en potencia, tecnología, seguridad y confort para el transporte de carga de media y larga distancia.
Mercedes-Benz relanza el Axor en la Argentina: más potencia, eficiencia y capacidad para el transporte de larga distancia
La marca presenta versiones 4x2 y 6x2 con motor OM 460 de hasta 450 CV, transmisión PowerShift 3 Advanced y capacidad para configuraciones de hasta 62 toneladas de PBTC.
-
Quita del impuesto interno: marca premium bajó hasta u$s52.000 los precios de sus autos en la Argentina
-
Paredes se dio un gusto de casi u$s200.000: el exclusivo auto que maneja en la Argentina
La nueva generación llega con tres configuraciones principales: Axor 2038 4x2 chasis, Axor 2038 S 4x2 tractor y Axor 2545 LS 6x2, diseñadas para operar con distintos tipos de semirremolques o acoplados de hasta cuatro ejes.
Según Roberto Faist, gerente de Marketing y Producto de Mercedes-Benz Camiones, el modelo fue desarrollado para ofrecer mayor eficiencia en el uso diario: “Es un camión moderno, robusto y seguro, pensado para reducir costos operativos y mejorar la rentabilidad de los transportistas”.
Mercedes-Benz Axor: más potencia y eficiencia para el transporte pesado
Uno de los cambios más importantes está en el tren motriz. El nuevo Axor incorpora el motor Mercedes-Benz OM 460 LA, un bloque de 12,8 litros Euro 5 disponible con 380 y 450 caballos de fuerza. Este propulsor reemplaza al anterior OM 457 y ofrece mayor rendimiento con mejor relación entre consumo y potencia.
El conjunto se complementa con la transmisión automatizada PowerShift 3 Advanced de 12 velocidades, que permite cambios más rápidos y suaves. Además, el sistema incluye distintos modos de conducción: Standard, Económico, Power y Manual, pensados para adaptarse a diferentes condiciones de carga y terreno.
El modelo también incorpora freno motor Top Brake como asistencia adicional para operaciones exigentes.
Cabina renovada y mayor confort para el conductor
La cabina del Axor adopta el lenguaje de diseño de los camiones de ruta de Mercedes-Benz, con una estética más robusta inspirada en modelos como el Arocs. La parrilla frontal más amplia y el nuevo conjunto óptico —con opción de faros LED— refuerzan la presencia del vehículo en carretera.
En el interior, el camión ofrece dos configuraciones de cabina dormitorio: Techo Bajo y Techo Elevado, ambas con suspensión neumática de serie. El túnel central de apenas 200 mm mejora la movilidad dentro del habitáculo y aumenta la sensación de amplitud.
Entre los elementos destacados se encuentran:
-
Volante multifunción
-
Arranque por botón con llave de presencia
-
Asiento neumático con hasta 11 ajustes
-
Pantalla de instrumentos con sistema EcoSupport para evaluar el estilo de conducción
En materia de seguridad, el camión incorpora de serie EBS, EBD, ABS, ASR, ESP y HSA, además de un sistema eléctrico reforzado con batería de ciclo profundo de 230 Ah, que mejora la confiabilidad del vehículo.
Con el relanzamiento del Axor, Mercedes-Benz Camiones y Buses amplía su oferta dentro del segmento extrapesado, sumándolo a modelos como Accelo, Atego, Actros y Arocs. La compañía cerró el último año con 33,4% de participación en el mercado de camiones en Argentina, y apuesta a seguir creciendo con un portafolio renovado y nuevas soluciones de financiamiento, mantenimiento y conectividad para las flotas de transporte.
- Temas
- Mercedes-Benz
- Camiones
Dejá tu comentario