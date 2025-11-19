Toyota confirmó la fecha de lanzamiento del nuevo Yaris Cross

El flamante SUV arribará al país luego de las demoras ocasionadas por el temporal que causó destrozos en la planta que la marca japonesa tiene en Brasil. Los detalles.

Tras el aplazamiento causado por los serios daños que dejó un intenso temporal en la fábrica de Porto Feliz, Brasil, Toyota confirmó finalmente cuándo presentará en Argentina el Yaris Cross , el nuevo SUV compacto con el que la marca buscará reforzar su oferta en el segmento B.

El nuevo Yaris Cross llegará al país el 26 de febrero y se ofrecerá en los 43 concesionarios de la red . Con su arribo, la marca refuerza su presencia en el segmento de los SUV compactos, hoy uno de los de mayor crecimiento, y suma un nuevo paso en su estrategia de electrificación: se estima que la mitad de sus ventas corresponderán a versiones híbridas, como ocurre con Corolla y Corolla Cross.

El modelo se posiciona como una opción versátil para el uso diario y escapadas, orientado tanto a nuevos clientes como a quienes buscan subir de nivel dentro de la marca. Continúa el legado de Yaris , que ya superó las 10 millones de unidades producidas y lidera las ventas locales en 2025.

En diseño, presenta una postura elevada, llantas de 17” o 18” según versión y una línea moderna con faros full-LED, barras de techo y detalles que resaltan su carácter SUV. El interior prioriza la amplitud, el confort y la funcionalidad, con distintas terminaciones de tapizados según versión, techo panorámico en la tope de gama y volante multifunción.

Incluye pantalla central TFT de 7”, climatizador de diseño minimalista, USB-C y salidas de aire para las plazas traseras. El baúl ofrece 400 litros en versiones nafteras y 391 litros en las híbridas gracias a una mejor integración de la batería.

Qué motorizaciones ofrece el nuevo Yaris Cross

El Yaris Cross incorpora una central multimedia de 10 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cámara de visión 360° en versiones SEG y cargador inalámbrico desde XEI. Ofrece dos motorizaciones: un motor naftero 1.5 de 106 CV con transmisión CVT, y un sistema híbrido de 111 CV con batería autorrecargable, transmisión e-CVT y cuatro modos de conducción, con consumos desde 3,9 l/100 km combinados.

En seguridad, toda la gama incluye seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas, controles de tracción y estabilidad, asistencia en pendiente e ISOFIX. La gran novedad es que todas las versiones incorporan Toyota Safety Sense, con alerta de pre-colisión, control de velocidad crucero adaptativo de rango completo, alerta de cambio de carril y asistencia de mantenimiento de carril. Estas tecnologías trabajan mediante cámaras estéreo que permiten detectar vehículos, peatones o ciclistas, aportando mayor prevención y asistencia en maniobras.

El Yaris Cross incorpora Luces Altas Automáticas (AHB), que alternan entre luces altas y bajas gracias a cámaras estéreo que detectan vehículos adelante o en sentido contrario, mejorando la visibilidad nocturna sin encandilar.

Toda la gama suma un paquete de asistencias avanzadas:

BSM : alerta vehículos en el punto ciego, útil para sobrepasos o cambios de carril.

RCTA : advierte sobre autos que se acercan por los laterales al retroceder.

PMC : controla la aceleración si detecta un obstáculo o un uso incorrecto del pedal, pudiendo reducir potencia y frenar.

FDA: avisa cuando el vehículo de adelante avanza y el conductor permanece detenido.

El modelo ofrece más de 50 accesorios genuinos, entre ellos estribos, gancho de arrastre, spoilers, barras de techo, portaequipajes, bandeja de baúl y accesorios de confort y protección, incluso para mascotas.

La paleta incluye siete colores: blanco, blanco perlado, gris plata, gris oscuro, negro mica, rojo metalizado y azul metalizado.

Como parte del programa Toyota 10, el vehículo puede extender su garantía hasta 10 años o 200.000 km, también para componentes híbridos, respaldado por la red oficial de posventa en todo el país.