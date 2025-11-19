Cuál es el nuevo vehículo híbrido enchufable que acaba de lanzarse en el mercado argentino + Seguir en









El modelo combina un diseño moderno con una propuesta mecánica eficiente y un equipamiento tecnológico orientado al confort y la seguridad.

El nuevo CS55 Plus PHEV ya está en el país

Changan vuelve a tomar protagonismo en la Argentina con la llegada del CS55 Plus PHEV, un SUV híbrido enchufable que marca una nueva etapa para la marca bajo la representación del Grupo Antelo.

Este lanzamiento se apoya en la expansión comercial del grupo, que ya opera 14 concesionarios en varios puntos del país y aspira a sumar nuevos centros hasta alcanzar 18 sucursales en 2026. La estrategia busca posicionar a Changan dentro de un mercado que muestra creciente interés por las soluciones electrificadas.

El CS55 Plus PHEV destaca por su estética equilibrada y un exterior con detalles del color de la carrocería, faros automáticos y llantas de 19 pulgadas. Techo solar con apertura eléctrica, cierre por lluvia y una plataforma reforzada con acero de alta resistencia completan una estructura pensada para mayor estabilidad y protección. Sus dimensiones (4.539 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.680 mm de alto) se combinan con un tanque de 50 litros y un peso de 1.680 kg, configurando un SUV apto para viajes largos con asistencia eléctrica.

changan.2 El CS55 Plus PHEV destaca por su estética equilibrada y un exterior con detalles del color de la carrocería, faros automáticos y llantas de 19 pulgadas. El habitáculo propone un ambiente minimalista: tablero digital de 10”, pantalla central táctil de 12,3”, audio Pioneer y asientos delanteros eléctricos con función de memoria. También ofrece simulación de estacionamiento, sensores en ambos extremos y conectividad total para dispositivos móviles.

Motorización y precio del nuevo Changan CS55 Plus PHEV En el apartado mecánico, incorpora un sistema híbrido enchufable compuesto por un motor naftero 1.5L de 81 kW (109 CV) y 143 Nm, asociado a un motor eléctrico de 158 kW y 330 Nm, administrados por una transmisión DHT de alta precisión. Permite cuatro modos de manejo (Pure, Mixed, Range e iEM) para optimizar el consumo según el escenario. La batería LFP de 19 kWh admite carga doméstica mediante conector Tipo 2, pasando del 30 al 80% en unas cinco horas, y suma regeneración de frenado y sistema de gestión térmica. La dotación de seguridad incluye 6 airbags, grabación de conducción con cámaras 360°, control de estabilidad, asistencias ADAS completas (AEB, ACC, LKA, BSM, RCTA, TSR, APA) y anclajes ISOFIX en la segunda fila. Como respaldo posventa, Changan ofrece 5 años o 150.000 km de garantía general, más 8 años o 150.000 km para el sistema híbrido y la batería. El precio de lanzamiento es de u$s32.000 (IVA incluido).