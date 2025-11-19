El cementerio secreto de autos: la sorprendente colección escondida bajo una mina + Seguir en









Un grupo de fanáticos encontró decenas de vehículos guardados en galerías subterráneas, presuntamente trasladados allí por un museo que no contaba con espacio para exhibirlos.

Parte de la colección de autos clásicos encontrados

Una exploración urbana terminó revelando un hallazgo inesperado en los Alpes suizos, vinculado al mundo automotor. El creador de contenido “Exploring the Unbeaten Path”, conocido por recorrer sitios abandonados, se adentró en una antigua mina donde, según rumores locales, se escondía un “cementerio” de autos clásicos.

Lo que encontró superó cualquier especulación: decenas de vehículos guardados en galerías subterráneas, presuntamente trasladados allí por un museo que no contaba con espacio para exhibirlos.

El cementerio secreto de autos: la sorprendente colección escondida bajo una mina La sorpresa fue aún mayor al observar el estado desigual de las unidades. Algunos modelos conservaban piezas clave, mientras que otros mostraban faltantes, lo que alimenta la teoría de que talleres y mecánicos de la zona habrían ingresado durante años para retirar partes y usarlas en reparaciones o ventas clandestinas.

El recorrido no fue sencillo. Tras avanzar por túneles estrechos, esquivar escombros y atravesar sectores con sistemas de ventilación del siglo XIX, el explorador y su acompañante finalmente dieron con los primeros autos. Un Volkswagen Beetle relativamente bien conservado abrió paso a un Golf 2 Plus Ultra que, contra todo pronóstico, exhibía una “Swiss Vignette 2018”, evidencia de que estuvo en uso más recientemente de lo imaginado.

clasico El recorrido no fue sencillo. Tras avanzar por túneles estrechos, esquivar escombros y atravesar sectores con sistemas de ventilación del siglo XIX, el explorador y su acompañante finalmente dieron con los primeros autos. Hacia el fondo de la mina, en cambio, los vehículos mostraban un deterioro considerable: moho en carrocerías, interiores colapsados y piezas corroídas tras años de humedad y oscuridad. Aunque muchos conservaban las llaves, ninguno arrancaba debido a baterías totalmente descargadas.

Para el youtuber, la explicación más probable es doble: parte de la colección habría sido almacenada allí a la espera de restauración y, con el tiempo, el sitio se volvió un secreto a voces para quienes buscaban repuestos difíciles de conseguir. Un tesoro automotor atrapado bajo tierra, entre historia, abandono y misterio.