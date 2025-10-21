Nuevo Ferrari SC40: el homenaje moderno al espíritu del F40, el último auto aprobado por su creador







La marca planea lanzar 20 nuevos modelos antes de 2030, incluido su primer vehículo 100% eléctrico, con más de 1.000 caballos de potencia.

Nuevo Ferrari SC40 Foto: Ferrari

En Maranello, lo clásico vuelve a brillar. Ferrari sigue reexplorando su historia más gloriosa y, tras rescatar el nombre Testarossa para el sucesor del SF90 Stradale, presenta ahora el SC40, un modelo único que toma inspiración directa del legendario F40, el último auto aprobado personalmente por Enzo Ferrari.

Aunque el nuevo SC40 no pretende ser un sucesor literal del ícono de los años ’80, adopta muchos de sus rasgos estéticos. Basado en el 296 GTB, luce una carrocería completamente rediseñada por el Centro Stile Ferrari, dirigido por Flavio Manzoni, reemplazando las curvas suaves del modelo original por líneas más agresivas y angulosas.

Nuevo Ferrari SC40: el homenaje moderno al espíritu del F40, el último auto aprobado por su creador Entre los guiños al pasado destacan el grabado “SC40” en el alerón trasero, las tomas de aire laterales tipo NACA y las ópticas traseras bajo cubiertas de Lexan ahumado, un detalle que refuerza la conexión visual con el F40. También estrena pintura blanca y llantas exclusivas, desarrolladas únicamente para este proyecto.

En el interior, la atmósfera es minimalista y deportiva: el Kevlar domina gran parte de la cabina, presente en los asientos, el tablero y los paneles, evocando el espíritu liviano y radical del modelo histórico.

Bajo el capó, el SC40 mantiene el motor V6 híbrido del 296 GTB, con la inscripción “Charge” en la tapa del depósito de combustible, un detalle que subraya su carácter electrificado. Aunque cuenta con dos cilindros menos que el F40, el conjunto combina potencia y eficiencia, fiel al ADN actual de Ferrari.

El SC40 forma parte del programa de Proyectos Especiales de la marca, que permite a cada cliente crear un vehículo totalmente personalizado. El desarrollo puede demandar hasta dos años, y el propietario participa en cada etapa del proceso, desde el diseño hasta la validación final. Ferrari no reveló el precio, aunque se espera que supere ampliamente el del 296 GTB estándar. Y mientras el SC40 reinterpreta el pasado, en Maranello ya piensan en el futuro: la marca planea lanzar 20 nuevos modelos antes de 2030, incluido su primer vehículo 100% eléctrico, con más de 1.000 caballos de potencia.