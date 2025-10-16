Jetour presentó en la Argentina el nuevo T2, su SUV más aventurero

El modelo se suma al exitoso T1, consolidando a la marca como una de las más destacadas dentro del nuevo panorama de vehículos de origen chino en el país.

El nuevo Jetour T2 ya está en el país

Jetour Argentina lanzó oficialmente el nuevo Jetour T2 , un SUV que llega para completar la Serie T de la marca, destacándose por su diseño robusto, espíritu off road y un nivel de equipamiento que combina tecnología, confort y capacidad de exploración.

El Jetour T2 está orientado a quienes buscan vivir experiencias fuera del asfalto, sin resignar conectividad ni refinamiento. Con este modelo, la marca refuerza su presencia en el segmento de SUV medianos y amplía su oferta en el país, proponiendo una opción más joven, aventurera y con gran personalidad.

Debajo del capó , el T2 incorpora un motor 2.0 Turbo de 254 caballos , acoplado a una transmisión automática de doble embrague de 7 marchas y un sistema de tracción 4x4 inteligente, lo que garantiza un rendimiento equilibrado tanto en ciudad como en terrenos exigentes.

Entre sus principales características, ofrece un interior amplio y moderno, con materiales de calidad, conectividad inalámbrica CarPlay y Android Auto, y un sistema multimedia con pantalla central de gran formato. Además, cuenta con garantía de 7 años o 200.000 km.

El diseño exterior refuerza su identidad aventurera, con líneas rectas, estribos laterales y neumáticos de perfil alto, en un estilo “boxy” que transmite fuerza y carácter.

Bajo el lema “Creá rutas infinitas”, Jetour invita a descubrir la libertad y el espíritu explorador que define al nuevo T2, un modelo que completa la Serie T junto al exitoso T1, consolidando a la marca como una de las más destacadas dentro del nuevo panorama de vehículos de origen chino en Argentina.

El Jetour T2 ya está disponible en la red oficial de concesionarios, con un precio de lanzamiento de u$s54.900.