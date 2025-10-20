Fiat lanzó el nuevo 600 Hybrid: moderno, eficiente y con espíritu italiano Por Leandro Gambetta







La presentación marcó el regreso de un nombre histórico de la firma italiana con una mirada puesta en el futuro. Precio y detalles.

El nuevo Fiat 600 Hybrid

El “Fitito” fue mucho más que un auto: fue parte de la vida cotidiana de millones de argentinos durante las décadas del ’60 y ’70. Compacto, accesible y noble, el pequeño Fiat 600 motorizó a una generación entera, se convirtió en símbolo de familia trabajadora y dejó una huella imborrable en la cultura popular.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Más de medio siglo después, Fiat revive ese espíritu con una propuesta completamente nueva: el Fiat 600 Hybrid, un modelo que combina diseño italiano, tecnología de vanguardia y eficiencia energética. Su presentación oficial se llevó a cabo en Torrepueblo, un complejo ubicado en Benavídez, que parece sacado del corazón de la Toscana, con calles adoquinadas, fachadas color terracota y ese inconfundible aire mediterráneo que acompañó a la perfección el debut del nuevo 600.

Fabricado en Polonia, este SUV compacto nada tiene que ver con aquel clásico urbano. Bajo el capó, combina un motor 1.2 turbo de tres cilindros con un sistema híbrido de 48 voltios, que entrega 145 caballos de potencia y 230 Nm de torque, junto a una caja automática e-DCT de seis marchas con doble embrague.

Fiat600Hybrid7 Fabricado en Polonia, este SUV compacto nada tiene que ver con aquel clásico urbano. Bajo el capó, combina un motor 1.2 turbo de tres cilindros con un sistema híbrido de 48 voltios, que entrega 145 caballos de potencia y 230 Nm de torque. Ámbito tuvo la oportunidad de probarlo brevemente, y su comportamiento se siente ágil, silencioso y refinado, especialmente en ciudad. Su sistema híbrido permite circular en modo eléctrico a baja velocidad y recuperar energía en frenadas o descensos, logrando una conducción más eficiente y relajada.

Cuánto cuesta el nuevo Fiat 600 Hybrid En cuanto a practicidad, ofrece un baúl de 385 litros, además de llantas de 17 pulgadas, ópticas full LED, faros antiniebla y detalles exteriores en negro piano. En el interior, se destaca una pantalla multimedia de 10 pulgadas, tablero digital de 7”, cargador inalámbrico, climatizador automático y un paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS), con seis airbags, control crucero, cámara de retroceso y alerta de fatiga.

El precio estimado del Fiat 600 Hybrid en la Argentina es de u$s34.500, y marca el regreso de un nombre histórico con una mirada puesta en el futuro: moderno, eficiente y fiel al inconfundible espíritu italiano que siempre distinguió a la marca.

Temas Fiat